Black Friday : la répression des fraudes met en garde contre les arnaques en ligne

Elle appelle les acheteurs à une "vigilance particulière" pour cette période de promotions...

(Boursier.com) — Allégations interdites ou trompeuses, produits dangereux, problèmes de livraison, défaut d'information, fausses promotions... La répression des fraudes (DGCCRF) aussi tire le signal d'alarme, alors que sept Français sur dix se préparent à faire des affaires pendant le Black Friday, dont une large majorité sur internet.

D'après des chiffres communiqués jeudi, plus de 215.000 signalements de consommateurs ont été enregistrés à date en 2023, dont près de 60.000 concernent des transactions effectuées sur internet ou via une application. "Le commerce en ligne représente une part croissante des contrôles de la DGCCRF : 12% en 2022, près de 17% en 2023. Depuis le début de l'année, 9.182 sites internet ont été contrôlés par les agents de la DGCCRF. La moitié était en anomalie même si cette proportion est à relativiser car les contrôles n'étaient pas aléatoires et faisaient suite à un ciblage ou des plaintes.

Manquements et fraudes

Les équipes de la DGCCRF ont listé les manquements et fraudes les plus courants :

la vente de produits non-conformes ou dangereux, en particulier sur les marketplaces ;

les manquements aux obligations d'informations précontractuelles : absence d'identité du professionnel, défaut d'indication du délai de livraison ;

le défaut d'information et l'obstacle à l'exercice du droit de rétractation ;

les pratiques illicites ou frauduleuses, notamment pour les opérateurs de dropshipping ou les sites facilitant les démarches administratives en ligne, qui entretiennent la confusion avec des sites administratifs ;

les pratiques commerciales trompeuses de nature à induire en erreur le consommateur : omissions, dissimulations, allégations, indications ou présentations fausses sur l'identité du professionnel ou les caractéristiques du produit ou du service etc.

Parmi les sites de e-commerce contrôlés depuis le début de l'année et pour lesquels un manquement a été relevé, 2.267 ont reçu un avertissement, 1.974 une injonction de mise en conformité et 242 un procès-verbal. Un site peut faire l'objet de plusieurs suites. Dans 95% des cas, les injonctions de la DGCCRF aux professionnels sont suivies d'une mise en conformité.

&128717;? §BlackFriday J-2 A la suite d'une offre d'essai, vous voilà abonné pour plusieurs mois à un service en ligne ? Le piège consiste à cacher un abonnement derrière une période de gratuité. >Suivez nos conseils pour éviter les pièges ??https://t.co/0CiofDDsoK pic.twitter.com/2YW0K5dD90

— DGCCRF (@dgccrf), via Twitter