Black Friday : la génération Z en renfort !

(Boursier.com) — À l'approche du Black Friday, OpinionWay réalise pour Clearpay, l'un des leaders mondiaux du paiement fractionné en ligne, une étude visant à décrypter les habitudes de consommation de la Gen Z (15-25 ans) pour ce temps fort. Cette opération est-elle populaire chez les jeunes ? Quelles sont les tendances de consommation des 15-25 ans à cette occasion ? Tour d'horizon !

UNE JOURNÉE PLÉBISCITÉE PAR LES JEUNES GÉNÉRATIONS

Premier enseignement, les jeunes sont adeptes du Black Friday : Ils sont en effet neuf sur dix à déclarer faire des achats à cette occasion (92%) et ces derniers dépensent 192 euros en moyenne...

Autre fait marquant, près de trois jeunes sur quatre (71%) profitent du Black Friday pour acheter des cadeaux de Noël à prix réduits, mettant en évidence le fait que la jeune génération a le sens des finances et sait planifier et épargner.

Les achats les plus plébiscités sont les vêtements et accessoires de mode (54%), mais également les produits high-tech (41%), les produits liés au loisir et à la culture (29%) et les cosmétiques (20%).

LES JEUNES GÉNÉRATIONS PRIVILÉGIENT LES ACHATS EN LIGNE

En France, le Black Friday s'est principalement développé avec les achats en ligne. En 2022, trois jeunes Français sur quatre (76%) déclarent réaliser leurs achats lors du Black Friday sur internet.

Moins d'un tiers des jeunes interrogés déclarent se déplacer dans les centres commerciaux (29%).

LE PAIEMENT FRACTIONNÉ ET SANS FRAIS SUSCITE L'INTÉRÊT ET APPARAÎT COMME UNE SOLUTION POUR AUGMENTER SON BUDGET POUR LE BLACK FRIDAY

49% des jeunes interrogés estiment que les dépenses liées au Black Friday pourraient entraîner des répercussions sur leur équilibre financier. Souvent contraints économiquement, l'étude révèle que la solution de paiement en plusieurs fois intéresse ces jeunes : 62% d'entre eux pourraient augmenter leur budget si le paiement fractionné et sans frais leur était proposé par les marques et par les vendeurs.

Un tiers des jeunes ne participant pas au Black Friday (34%) se disent prêts à réaliser des achats si les marques leur offraient de payer en plusieurs fois sans frais...