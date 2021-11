Black Friday : la fête gâchée cette année aux Etats-Unis ?

Perturbations des chaînes d'approvisionnement et pénuries devraient priver les consommateurs américains de véritables bonnes affaires, selon Euler Hermes.

(Boursier.com) — Coup d'envoi de la saison du shopping de Noël, surtout aux Etats-Unis, le Black Friday pourrait-il être impacté cette année par la crise sanitaire ? Les distributeurs américains, pionniers de cet événement qui se tiendra en fin de semaine, pourraient avoir du mal à tenir le rythme, entre perturbations des chaînes d'approvisionnement et du transport maritime, mais aussi pénuries d'intrants et de matières premières. Selon Euler Hermes, les consommateurs américains pourraient être déçus.

Perturbations des chaînes d'approvisionnement

il n'y en aura pas pour tout le monde. Les niveaux de stocks sont largement sous leur moyenne et il y aura des pénuries de certains produits. Selon Euler Hermes, il manque 41 Mds USD de biens à vendre dans les stocks des distributeurs américains à l'approche du Black Friday 2021.

Des offres moins alléchantes

Les distributeurs "n'ont pas grand intérêt à offrir d'importantes réductions", estime Euler Hermes dans sa note de recherche. "D'une part, parce que les stocks sont déjà à un faible niveau, ce qui signifie que les distributeurs américains n'ont pas besoin de déstocker rapidement. De l'autre, ces derniers ont accumulé 400 milliards de dollars de ventes additionnelles à date en 2021 vs 2019 : ils n'ont donc pas besoin de stimuler leurs ventes pour terminer l'année", estime le cabinet.

"Le soutien généreux du gouvernement aux ménages, les dépenses plus importantes en matières de biens que de services et la hausse de l'épargne des ménages ont porté la rentabilité des distributeurs américains à un niveau record. Sans oublier que Noël, soutien de poids pour les ventes des distributeurs, approche à grands pas", selon les auteurs du document.

Des réductions sur des prix qui ont déjà augmenté

Les récentes pénuries de containers, d'intrants et de matières premières ont engendré une hausse des coûts de transport et de production, directement répercutés par les distributeurs américains sur leurs prix de ventes. Par exemple, lors des douze derniers mois, le prix des TV a cru de +13% aux Etats-Unis et celui des meubles de +11%.

Dans ce contexte, les rabais accordés seront moindres que l'an dernier et s'appliqueront à des produits en moyenne plus chers. Selon Euler Hermes, les consommateurs paieront leurs jouets achetés en réduction lors du Black Friday 2021 +5% plus cher que lors de l'édition 2020. La hausse est encore plus forte concernant les vêtements (+10%), les appareils ménagers (+12%), les meubles (+14%), les ordinateurs (+16%), les équipements de sport (+16%) et les TV (+17%).