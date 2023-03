BlaBlaCar va faire l'acquisition de Klaxit !

Klaxit a développé depuis 2012 une expertise répondant aux besoins spécifiques de ces organisations en matière de mobilité durable...

(Boursier.com) — BlaBlaCar annonce aujourd'hui être en discussion pour un projet d'acquisition avec Klaxit, start-up française de covoiturage domicile-travail, afin de développer son offre dédiée aux collectivités et aux entreprises en complément de son activité existante pour le grand public.

Afin de faire entrer le covoiturage courte distance dans les habitudes des automobilistes français, BlaBlaCar a lancé en 2018 l'application BlaBlaCar Daily, qui permet de partager des trajets domicile-travail et d'optimiser l'utilisation des voitures au quotidien.

Aujourd'hui, avec ce projet d'acquisition, BlaBlaCar souhaite intégrer l'activité de Klaxit de manière complémentaire à BlaBlaCar Daily, sur le segment du service aux collectivités et aux entreprises. Klaxit a développé depuis 2012 une expertise répondant aux besoins spécifiques de ces organisations en matière de mobilité durable...

Solution évidente

À l'heure où le covoiturage du quotidien apparaît comme une solution évidente qui peut être déployée immédiatement pour compléter l'offre de transports publics, Klaxit travaille avec plus de 50 collectivités locales dans toute la France pour subventionner les trajets des habitants et faire du covoiturage une alternative économiquement viable à la voiture individuelle.

Klaxit accompagne également plus de 350 entreprises afin de faciliter et organiser les déplacements de leurs employés. De gauche à droite : Adrien Tahon, directeur Europe de BlaBlaCar, Julien Honnart, cofondateur et président de Klaxit, Sarah Wodehouse, directrice de BlaBlaCar Daily et Cyrille Courtière, cofondateur et CTO de Klaxit.

Une expertise unique

Ce rapprochement viserait à pérenniser sur le long terme le modèle partenarial construit et diffusé par Klaxit avec les collectivités, en s'appuyant sur la marque de BlaBlaCar et son expertise unique en matière d'expérience utilisateur, avec pour objectif commun de convertir encore davantage d'automobilistes au covoiturage.

A l'horizon 2024, cette union pourrait permettre d'aboutir à la fusion de Klaxit et BlaBlaCar Daily en une seule application, réunissant les points forts de chacune afin de proposer un service optimisé pour l'ensemble des utilisateurs, des collectivités et des entreprises.

Des solutions adaptées

Au moment où les Français sont en recherche de solutions adaptées pour soutenir leur pouvoir d'achat et faire face à la crise énergétique, le covoiturage du quotidien ne cesse de se développer. Cependant, il reste encore plus de 10 millions d'automobilistes qui prennent chaque jour leur voiture seuls, ce qui rend d'autant plus importants les efforts pour leur proposer des solutions adaptées à leurs besoins et à leurs contraintes pour se déplacer de manière plus économique et écologique.

Cela passe par des décisions politiques fortes, telles que la création du Forfait Mobilités Durables en 2019 et la mise en place du Double Bonus Covoiturage de 100 euros pour 2023, par la multiplication des partenariats avec les collectivités locales dans le cadre du Plan Covoiturage, le tout accompagné par le développement de solutions technologiques efficaces pour organiser les trajets du quotidien...