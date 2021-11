Binance s'associe au FC Porto pour lancer les 'tokens PORTO Fan'

L'accord fait également de Binance le sponsor du dos du maillot pour la saison 2021/22 et le sponsor de la manche pour le reste du partenariat...

(Boursier.com) — Binance annonce un partenariat pluriannuel avec le célèbre club de football du FC Porto. Binance deviendra le partenaire officiel des Tokens de supporters des Dragões du FC Porto.

Dans le cadre de cet accord, Binance sera également sponsor du dos du maillot du FC Porto lors de la première saison et sponsor de la manche lors des saisons suivantes...

PORTO Fan Tokens

En s'associant à Binance, les PORTO Fan Token seront émis via la plateforme de lancement de Binance. Cette opération fera passer la marque du club au niveau supérieur et créera une expérience d'engagement plus significative pour les supporters du club - grâce à des récompenses uniques basées sur l'engagement, l'interactivité ou la gamification.

Le FC Porto a été fondé en 1893 et est l'un des plus grands clubs de football européen, ayant remporté 79 trophées majeurs, dont 29 titres de Primeira Liga.

Le FC Porto est également le club portugais le plus décoré sur la scène des compétitions internationales. Il a remporté la Ligue des champions de l'UEFA en 1987 et 2004, la Supercoupe de l'UEFA en 1987, ainsi que la Coupe de l'UEFA/Ligue Europa et la Coupe intercontinentale à deux reprises, respectivement...

8,2 millions de followers sur ses réseaux sociaux

Au fil des ans, le club a accueilli de nombreux joueurs de renommée mondiale, dont Vitor Baía, James Rodriguez, Ricardo Quaresma, Radamel Falcao, Hulk, Deco. Le club est dirigé par Sérgio Conceição et compte des joueurs internationaux prolifiques tels que Pepe, Luis Díaz, Otávio, Mehdi Taremi et Matheus Uribe. Le FC Porto compte actuellement plus de 8,2 millions de followers sur ses réseaux sociaux...

Jorge Nuno Pinto da Costa, Président du FC Porto, est à l'origine d'un tournant dans l'histoire du club faisant de lui le club portugais le plus titré internationalement, tout en devenant le Président le plus titré de l'histoire du football mondial. Il a déclaré : C'est un autre partenariat qui nous aide à suivre l'évolution du monde d'aujourd'hui, à tirer parti des actifs numériques et, surtout, à être plus proches de nos fans et de leurs intérêts. Il s'agit d'un accord qui valorise le FC Porto et le partenaire, ce que nous recherchons dans chaque partenariat que nous établissons. Ceux qui rejoignent le FC Porto savent qu'ils s'associent à un club qui veut être le premier en tout.

Changpeng "CZ" Zhao, PDG et cofondateur de Binance, a ajouté : Les Binance Fan Tokens sont un moyen nouveau et passionnant pour les supporters de s'engager avec leurs équipes préférées. Le FC Porto est non seulement l'un des clubs de football les plus établis en Europe, mais aussi l'un des plus innovants. Avec le FC Porto Fan Token, les fans peuvent collecter des NFTs rares, participer à des sondages exclusifs et débloquer des Fan Badges et des récompenses uniques en fonction de leur niveau d'engagement. Nous nous réjouissons de ce long et fructueux partenariat avec le FC Porto".

Le Token officiel du FC Porto (PORTO) est un jeton utilitaire offrant aux fans de nouveaux moyens révolutionnaires de s'engager avec leur club préféré.

PORTO sera disponible pour tous les utilisateurs de Binance via le Launchpad dès aujourd'hui et plus tard via Spot, les achats par carte bancaire et le P2P...