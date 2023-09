Billets d'avion : le secteur aérien "fermement opposé" à l'instauration d'une nouvelle taxe

"Inutile de vous dire que nous sommes fermement opposés à cette taxe, qui n'a fait l'objet d'aucune concertation", a dénoncé Pascal de Izaguirre, président de la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers.

(Boursier.com) — Afin de réduire en partie l'écart de prix entre le train et l'avion, le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, a annoncé cet été que la taxe sur les billets d'avion existante sera renforcée l'an prochain, dans le cadre du projet de loi de finances 2024. Plus récemment, dans un entretien accordé à 'L'Obs', il a dit vouloir "l'instauration d'un tarif minimum du billet d'avion" en Europe afin de "lutter contre le dumping social et environnemental".

Le secteur du transport aérien en France s'oppose catégoriquement à l'introduction d'une nouvelle taxe en faveur des modes de transport plus respectueux de l'environnement, a affirmé Pascal de Izaguirre, président de la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers (Fnam) et PDG de la compagnie Corsair, invité sur 'BFM Business' ce lundi.

"Inutile de vous dire que nous sommes fermement opposés à cette taxe, qui n'a fait l'objet d'aucune concertation, et dont nous avons appris l'existence par la lecture des 'Echos'. Donc c'est un peu ennuyeux", a-t-il dénoncé.

Près de la moitié du coût total d'un billet déjà composée de taxes et de redevances

"D'autant que cela se surajoute au projet d'augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d'avion, ex-taxe dite Chirac pour financer l'aide aux pays en voie de développement et qui a progressivement été détournée de ses ambitions originelles pour aller vers le financement des infrastructures ferroviaires", a-t-il poursuivi.

Pascal de Izaguirre a souligné que sur le coût total d'un billet pour des vols intérieurs en France ou en Europe, près de la moitié était déjà composée de taxes et de redevances. Il a toutefois précisé que malgré la reprise de l'activité et l'augmentation significative des tarifs après la crise sanitaire, les marges du secteur restaient extrêmement minces.

Orienter "vers la décarbonation du transport aérien"

Dans le cas où de nouvelles taxes sont envisagées sur le transport aérien, le président de la Fnam a estimé qu'elle devraient être orientées "vers la décarbonation du transport aérien" plutôt que d'être utilisées pour financer la SNCF, rappelant que son secteur s'était engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Un objectif qui nécessitera des investissements massifs dans des équipements et des carburants à faibles émissions de carbone.

Lors de l'université d'été du Medef à Paris, Clément Beaune a affirmé, de son côté, qu'il faudrait "passer principalement par le prix" qui comprend "en partie les taxes", afin de favoriser à la fois le transfert modal vers des modes de transport moins polluants, principalement le train, et investir massivement dans la transition écologique...