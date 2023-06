Bilan touristique du printemps : une fréquentation au rendez-vous portée par un calendrier et une météo favorables

La présence exceptionnelle de quatre possibilités de "ponts" ou week-ends prolongés, contre deux l'an passé, a eu un effet bénéfique sur les départs des Français...

(Boursier.com) — Malgré le contexte inflationniste, Bercy souligne que les vacances de printemps et les week-ends prolongés du mois de mai ont été une réussite, alors que les destinations françaises ont enregistré des hausses de fréquentation par rapport à 2022 (+ 15% de fréquentation durant les vacances de Pâques - 8 avril au 8 mai).

La présence exceptionnelle de quatre possibilités de "ponts" ou week-ends prolongés, contre deux l'an passé, a eu un effet bénéfique sur les départs des Français et comme conséquence un étalement des départs et des réservations de nuitées...

Fréquentation pendant les vacances de Pâques (8 avril au 8 mai)

Entre le 8 avril et le 8 mai, soit la période des vacances de Pâques, comprenant les week-ends du 1er et du 8 mai selon le de suivi des clientèles par téléphonie mobile Flux Vision Tourisme / ADN Tourisme, on constate une augmentation de près de 15% de nuitées réalisées en France par des résidents français, soit 103,6 millions de nuitées par rapport à 2022. Sur la même période, la fréquentation étrangère est également en progression moyenne de 15%.

Sur cette même période, les destinations rurales et littorales ont été les plus plébiscitées : la fréquentation française des espaces littoraux a augmenté, selon la destination de 6% à 14% par rapport à 2022. Pour la clientèle étrangère, les destinations privilégiées ont été les littoraux et les espaces urbains, enregistrant des taux de progression satisfaisants. Près de 3 destinations sur 5 estiment que la fréquentation des vacances de printemps 2023 est supérieure à celle des vacances de printemps 2022...

Fréquentation pour les ponts du mois de mai

Pour le seul week-end de l'Ascension, il est constaté une baisse du nombre de nuitées de 9% par rapport à 2022 (touristes français et internationaux confondus). Si on observe une baisse de la fréquentation française lors du week-end de l'Ascension par rapport à 2022 elle est à mettre en perspective avec l'excellent résultat de l'année précédente, qui s'explique par la présence de deux week-ends prolongés en 2022, contre quatre cette année. En 2023, les Français n'ont donc pas concentré leurs départs sur les seuls week-ends de l'Ascension et de Pentecôte comme l'an passé.

Pour le week-end de Pentecôte, la fréquentation française est en progression de +1% au regard des résultats de 2022 et atteint 14,3 millions de nuitées touristiques. La fréquentation étrangère est très légèrement moindre (-2%) au regard de 2022.

Un mois de mai favorable à l'hébergement touristique

Dans l'hôtellerie de plein air, du 1er au 28 mai, les volumes de nuitées sont en progression par rapport à 2022, avec une augmentation de fréquentation de 20%. Si la fréquentation domestique est en forte hausse (+15%), le secteur de l'hôtellerie de plein air a vu une très belle fréquentation internationale portée notamment par les Belges et les Allemands. Les destinations littorales ont notamment surperformé sur la période (+29% pour le littoral rural, +28% pour le littoral urbain).

Dans l'ensemble du secteur de l'hôtellerie, les taux d'occupation reviennent à leurs niveaux de 2019 avec notamment de belles performances de l'hôtellerie urbaine. Par ailleurs, le revenu par chambre a augmenté de 5,4% par rapport à 2022, et 21,6% par rapport à 2019, année de référence pour le secteur...