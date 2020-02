Bilan positif de la mobilisation contre le trafic de tabacs et de cigarettes

Bilan positif de la mobilisation contre le trafic de tabacs et de cigarettes









En 2019, plus de 360 tonnes de tabacs et de cigarettes ont ainsi été saisis par la douane, ce qui constitue une augmentation de plus de 49% !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Gérald Darmanin, Ministre de l'Action et des Comptes publics, a présenté à la direction régionale des douanes de Paris le bilan 2019 du plan national de mobilisation de la douane contre les trafics de tabacs et de cigarettes...

En mars 2018, le Ministre avait demandé à la douane d'ériger la lutte contre la contrebande en priorité pour les années à venir et de mettre en oeuvre un plan de mobilisation contre tous les trafics de tabac.

Cette mobilisation a très rapidement porté ses fruits... En 2019, plus de 360 tonnes de tabacs et de cigarettes ont ainsi été saisis par la douane, ce qui constitue une augmentation de plus de 49% par rapport à 2018 ! En 2019, la douane a assuré 110.916 missions consacrées à la lutte contre les trafics de tabac, ce qui représente plus de 25% d'augmentation par rapport à 2018...

Circuits clandestins

Outre les zones frontalières, des saisies record ont été réalisées sur les grands axes routiers du nord et de l'est de la France. A titre d'exemple 3,9 tonnes de cigarettes dépourvues de vignettes fiscales ont été saisies à Calais dans un camion en provenance de Belgique en décembre dernier.

En deux semaines, durant le mois d'octobre, les douaniers de Calais et Dunkerque ont également intercepté 15 tonnes de tabacs en quatre saisies. Chaque semaine, plusieurs tonnes de tabac de contrebande sont retirées des circuits de revente illégaux par les douaniers. Cette mobilisation concerne tous les vecteurs de fraude.

Ces saisies représentent l'équivalent de près de 18 millions de paquets de cigarettes qui ont été sortis des circuits clandestins...

Dispositif de traçabilité et de sécurité

Afin d'accentuer l'efficacité de cette lutte, le gouvernement a mis en oeuvre un dispositif de traçabilité et de sécurité des produits du tabac au niveau européen et travaille actuellement, dans le cadre de l'organisation mondiale de la santé, à la mise en oeuvre d'un dispositif international. En 2020, le ministre a souhaité que la douane accentue la lutte contre les trafics de tabacs sur les réseaux sociaux.

La loi de finances du 28 décembre 2019 autorise la douane, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, à utiliser l'intelligence artificielle (IA) pour mieux cibler les trafics de cigarettes sur internet en exploitant des informations que les trafiquants mettent eux-mêmes en ligne.

"Ces résultats record démontrent la très forte mobilisation des douaniers sur cette mission prioritaire que constitue la lutte contre tous les trafics de tabacs. Il n'y aura aucune tolérance vis à vis des grands réseaux criminels ou des revendeurs. Le réseau des buralistes est le seul réseau légal de vente du tabac en France" a de nouveau rappelé Gérald Darmanin, Ministre de l'Action et des Comptes publics.

Grosses prises

Dernier exemple de "grosses prises", le ministre a félicité les douaniers de Lyon, Roissy, Caen et Honfleur, qui, au terme de plusieurs opérations menées sur l'ensemble du territoire, ont interpellé neuf passeurs de tabacs de contrebande et saisi plus de 2.000 cartouches de cigarettes.

Le 27 janvier, vers 22 heures, à la barrière de péage de Beuzeville (27), les douaniers de Caen et Honfleur ont contrôlé un véhicule dont le conducteur a déclaré transporter "des colis". Ce dernier se met alors à accélérer brutalement lorsque les agents l'invitent à rejoindre un point de contrôle...

Plan d'alerte déclenché

Au terme d'une poursuite, le véhicule est stoppé à Caen et le chauffeur interpellé à 22h35. 11 cartons contenant chacun 50 cartouches de cigarettes sont découverts à l'arrière du véhicule, pour un total de 110 kg de tabac.

Les Parquets d'Evreux et de Caen sont avertis... L'individu est déféré au Parquet d'Evreux et traduit devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate. Le dossier est renvoyé à l'audience du 26 février prochain, notamment en raison de la grève des avocats. Dans l'attente de cette audience, le prévenu a été placé en détention provisoire...

Ciblage réussi !

Le 25 janvier 2020, la cellule de ciblage de la brigade des douanes à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry a identifié 9 passagers présentant des profils suspects... Ces voyageurs de nationalité ukrainienne ou arménienne ont pour certains des antécédents douaniers et enregistrent tous des bagages pesant environ 50 kilogrammes. Ils ont tous prévu de voyager sur le vol Erevan-Roissy avec pour destination finale Strasbourg via Marseille (3 personnes), Montpellier (3 personnes), Naples via Rome (1 personne) et Pau via Lyon (2 personnes). Les agents des douanes suivent en temps réel le trajet des passeurs et préviennent les autres brigades concernées...

Deux voyageurs sont contrôlés à Lyon Saint-Exupéry en possession de 335 cartouches de cigarettes. Six autres passagers sont contrôlés à Roissy et 1.136 cartouches de cigarettes interceptées dans leurs bagages. Les Parquets de Bobigny et de Lyon ont été informés. Les autorités italiennes sont parallèlement prévenues de l'arrivée du dernier passeur à Naples...