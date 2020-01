Bilan National des Entreprises : une année 2019 dans le vert !

Une dynamique entrepreneuriale positive...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce publie aujourd'hui les résultats complets de son nouvel outil de suivi de l'activité économique, le "Bilan National des Entreprises".

Pour sa deuxième édition, toujours en association avec l'institut d'études économiques Xerfi I+C, cet indicateur économique "fiable et accessible" dresse un état des lieux complet des dynamiques entrepreneuriales observées en métropole...

L'envie d'entreprendre n'a jamais été aussi forte !

Avec 436.440 immatriculations, la création d'entreprise a progressé de 11% en 2019. Les plus jeunes et les femmes sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance selon ces données...

La création d'entreprises a été stimulée par la politique volontariste du gouvernement, souligne ce bilan des greffiers des tribunaux de commerce. L'assouplissement des règles de la micro-entreprise, ou encore la loi PACTE, ont ainsi simplifié les démarches des entrepreneurs.

Secteurs en pointe

Le transport, l'industrie et l'immobilier se retrouvent sur le podium des créations d'entreprise en 2019. A eux seuls, ces trois secteurs représentent plus de la moitié de l'augmentation du nombre de créations d'entreprises en 2019.

Le secteur de la "foodtech" accumule aussi 22,9% des créations d'entreprises individuelles en 2019

Régions actives

Cinq régions se retrouvent nettement au-dessus de la moyenne nationale selon ces pointages : Occitanie (+18,0%), Grand Est (hors Alsace Lorraine) (+17,9%), Centre-Val de Loire (+14,1%), Pays de la Loire (+13,5%) et Bretagne (+13,2%).

Il y a eu, par ailleurs, moins de liquidations judiciaires en 2019 puisque le nombre d'entreprises en difficulté a baissé de 4,5%...