Bilan de l'été : du mieux pour l'hôtellerie en France

Paris continue de souffrir tout comme les grandes métropole qui dépendent du tourisme d'affaires. Mais le littoral français, PACA ou les Pays-de-la-Loire ont bien remonté la pente.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'hôtellerie française misait sur la levée des restrictions sanitaires pour enfin regagner en activité. C'est chose faite, selon le cabinet MKG, qui estime que l'été 2021 a été bien meilleur que 2020, avec un bond de 47% de chiffre d'affaires sur la période du 1er juillet au 21 août.

L'activité reste encore très en dessous des niveaux pré-COVID (-20,4% de chiffre d'affaires par rapport à l'été 2019). Le secteur revient donc sur la bonne voie, même si localement, les situations sont extraordinairement contrastées : tandis que certaines destinations signent de solides progressions relativement à l'avant-crise, d'autres sont encore loin d'avoir retrouvé leurs standards.

Dans le détail, le taux d'occupation des hôtels a dépassé les 58% en moyenne, et même le seuil symbolique des 60% dans les établissements ouverts, soit un bond de 13 points par rapport à l'an passé, même s'il reste encore en retrait de 16 points par rapport à l'été 2019. "Surtout, le mois d'août a marqué un réel coup d'accélérateur pour le secteur : après une baisse d'encore -30,8% du chiffre d'affaires hôtelier en juillet, août (sur la période du 1er au 21 août) a marqué un repli d'activité de 'seulement' -8,8%", écrivent les auteurs de ce rapport. Sur les 7 premiers mois de l'année (juillet inclus), l'hôtellerie française affiche une moyenne de -60,7% de chiffre d'affaires par rapport à 2019 : l'amélioration de ces dernières semaines est donc nette.

Les touristes "lointains" toujours absents

L'absence des Américains, Russes, Chinois ou Japonais du premier semestre 2021 s'estompe progressivement et a été en bonne partie compensée cet été par la clientèle française et celle venant des pays européens limitrophes. Cette absence de clientèle long-courrier qui avait beaucoup pénalisé les établissements haut de gamme en 2020 n'est pas aussi marquée cette année. La fréquentation des établissements 5 étoiles est 20,9% plus élevée que l'été dernier et il en est de même pour leur prix moyen. "Ce sont toutefois, comme depuis le début de la crise sanitaire, les gammes économiques et notamment 2 étoiles qui tirent le mieux leur épingle du jeu, avec un taux d'occupation à 65,4%", explique MKG.

Paris souffre toujours

Les résultats sont particulièrement hétérogènes selon les territoires. Le littoral signe des performances remarquables avec en moyenne seulement -3,1 points de taux d'occupation par rapport à 2019, et même +7,2% de chiffre d'affaires. Mais la situation reste très compliquée pour Paris et l'Ile-de-France, qui pèsent habituellement plus d'un tiers du chiffre d'affaires du secteur. L'activité est à moins de la moitié de ses niveaux pré-COVID (-56,2% de chiffre d'affaires à Paris et -50% en Ile-de-France par rapport à l'été 2019), même si la fréquentation remonte doucement (41,7% de taux d'occupation à Paris).

En région, l'Atlantique a encore eu la cote cet été avec une fréquentation de 88%, soit un taux d'occupation supérieur de 0,5 point par rapport à l'avant crise et un RevPAR 11,8% ((Revenue Per Available Room, indicateur de performance) plus élevé qu'en 2019. Suivent ensuite le littoral breton (+8,2% de RevPAR), la côte méditerranéenne (+4,1%) et enfin la façade Manche (+1,7%) qui avait déjà fait un très bel été en 2020.

Cela se répercute bien entendu sur les régions avec en tête la région Provence Alpes Côte d'Azur (+8,7% par rapport à 2019) suivie des Pays de la Loire (+7,5%) et de la Bretagne (+2,7%). Mais d'autres réussissent tout de même à tirer leur épingle du jeu avec des niveaux proches de l'avant-crise comme l'Occitanie (+0,3%), le Centre Val de Loire (-0,9%), la Nouvelle-Aquitaine (-1,1%) ou encore la Bourgogne-Franche Comté (-3,9%).

Les voyageurs d'affaires manquent toujours à l'appel

Les métropoles qui dépendent de l'activité économique restent en marge de cette reprise, à l'image de Lyon (-15,7% de chiffre d'affaires), Lille (-20,2%) ou encore Strasbourg (-40,7%) qui sont encore loin de leurs niveaux d'activité d'avant-crise. Même constat pour un vaste tissu d'agglomérations de l'intérieur : -28,7% à Rouen, -26,9% à Amiens, -21,8% à Toulouse, -15,9% à Rennes, -11,8% à St-Etienne, -10,8% à Metz, -9,9% à Besançon... "Et les villes où l'hôtellerie peut habituellement s'appuyer sur une importante clientèle internationale sont elles aussi encore en net retrait : -14% par rapport à l'été 2019 à Bordeaux, -28,6% à Caen, -21,9% à Reims... Seules Nice & Cannes sont à l'équilibre (-0,4%), car les vacanciers européens et un décalage du calendrier événementiel (le Festival du Film de Cannes a eu lieu exceptionnellement en juillet cette année) ont permis de compenser la moindre présence de clientèles long-courrier habituelles", note MKG.

La suite ?

L'indicateur avancé représenté par les réservations sur les prochains mois "semble plutôt encourageant" : au 23 août, les réservations déjà prises pour le mois de septembre, quoique toujours faibles (entre 20 et 33% selon les régions), sont presque 2 fois supérieures à ce qui avait été constaté l'an dernier à la même période. Et les réservations d'octobre sont aussi en avance relativement à 2020.