Bientôt une usine Tesla implantée en France ?

A l'occasion des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a affirmé qu'Elon Musk "sait qu'il est le bienvenu en France"...

(Boursier.com) — Tesla implantera-t-il une usine d'assemblage de véhicules ou une gigafactory de batteries en France ? Alors qu'Elon Musk a récemment montré son intérêt pour l'Hexagone, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a dit avoir "bon espoir" que le patron du géant californien de la voiture électrique fasse un investissement en France.

Interrogé sur la question par 'LCI' dimanche, à l'occasion des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, le locataire de Bercy a affirmé qu'Elon Musk "sait qu'il est le bienvenu en France". A la question de savoir si cet investissement porterait sur les batteries ou les voitures électriques, il a expliqué qu'il y avait "plusieurs options sur la table". "C'est lui qui le décidera", a-t-il déclaré.

A l'image de ce qui se passe aux Etats-Unis et en Chine, l'Europe ne doit pas hésiter à mettre la main à la poche pour inciter de telles sociétés à investir sur son sol, a poursuivi le ministre, qui s'est dit prêt à "mettre de l'argent sur la table".

"C'est un investissement qui crée des emplois"

"Si pour attirer GlobalnFoundries, Intel, ou Tesla, ou d'autres grands industriels, il faut mettre de l'argent sur la table, ce n'est pas une dépense de fonctionnement, c'est un investissement qui crée des emplois, qui crée de l'activité économique", a estimé Bruno Le Maire. "C'est de l'argent bien employé", a-t-il insisté.

Dans un entretien accordé à 'France 2' fin juin, Elon Musk est revenu sur une potentielle implantation d'une usine Tesla en France. Si aucune annonce officielle n'a été faite, le milliardaire a indiqué qu'"il est très probable que Tesla fasse quelque chose en France dans les années à venir".

Produire le gallium et le germanium "sur le sol français" ?

Après la décision chinoise de restreindre à partir d'août l'exportation de gallium et de germanium, deux métaux critiques pour les semi-conducteurs et l'électronique de puissance des véhicules électrique, le ministre de l'Economie a annoncé une réponse française et européenne, assurant prévoir "regarder si nous pouvons produire nous-mêmes le gallium et le germanium sur le sol français".

"J'ai demandé à mes services qu'ils examinent cette option-là, est-ce que c'est possible industriellement, économiquement et écologiquement", a-t-il précisé. Bruno Le Maire va également demander à la Commission européenne que les deux produits soient ajoutés à la liste des métaux critiques sur lesquels l'Europe doit être indépendante.