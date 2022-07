Bientôt une indemnité carburant pour ceux qui vont travailler en voiture

Le gouvernement prévoit d'instaurer "une indemnisation plus généreuse pour ceux qui sont obligés de prendre leur véhicule pour aller travailler, pour ceux qui sont salariés ou alternants", a indiqué Bruno Le Maire.

(Boursier.com) — Face à la hausse des prix du carburant, Bruno Le Maire, qui a confirmé qu'il restera ministre de l'Economie et des Finances alors que le remaniement ministériel devrait être annoncé ce lundi matin, a indiqué qu'une nouvelle indemnité carburant sera mise en place pour tous ceux qui sont obligés d'utiliser leur voiture pour aller travailler.

"Il faut d'abord continuer à soutenir les Français qui font face à l'augmentation des prix de l'énergie. C'est la priorité absolue", a expliqué le locataire de Bercy, estimant que plusieurs mesures devront rester en place, telles que le maintien du "bouclier énergétique avec le plafonnement de l'électricité à 4%" et "le gel du prix du gaz".

"Et nous continuons à accorder une remise, qui est de 18 centimes d'euros aujourd'hui, par litre de carburant", a-t-il poursuivi, avant de constater : "mais pour certains salariés ou alternants, qui font "30 ou 40 kilomètres par jour pour se rendre dans leur entreprise", ces aides "ne suffisent pas".

"En fonction du niveau de revenus"

Ainsi, le gouvernement prévoit d'instaurer "une indemnisation plus généreuse pour ceux qui sont obligés de prendre leur véhicule pour aller travailler, pour ceux qui sont salariés ou alternants". Sont concernés "tous ceux qui travaillent, et qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler" et qui "ne peuvent plus aller travailler à cause des prix du carburant".

Ce coup de pouce sera versé "en fonction du niveau de revenus". Mais pour l'heure, rien n'a été fixé. La mesure "doit faire l'objet d'une discussion avec les parlementaires" et devrait concerner plusieurs millions de personnes, a précisé Bruno Le Maire.

"Il y a plein de gens qui ne font pas 12.000 km par an"

Pour rappel, le gouvernement avait d'abord évoqué une indemnisation destinée aux "gros rouleurs", soit ceux qui "font plus de 12.000 km par an". Mais "il y a plein de gens qui ne font pas 12.000 km par an, qui prennent leur voiture pour aller travailler et qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois", a souligné le ministre de l'Economie.

Par ailleurs, Bruno Le Maire est revenu sur "l'autre priorité" : "les prix alimentaires". "Pour qu'il y ait des prix cassés pour ceux qui en ont besoin", le ministre suggère notamment que les promotions alimentaires puissent atteindre 50% de remise, alors qu'actuellement, elles ne peuvent pas dépasser les 34%.