Bientôt une consigne pour les bouteilles en plastique en France ?

Le ministère de la Transition écologique lance une nouvelle concertation autour de la mise en place éventuelle de la consigne des bouteilles et des solutions alternatives...

(Boursier.com) — Débat relancé... En 2020, le gouvernement souhaitait mettre en place une consigne pour les bouteilles en plastique lors du vote de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agec). Alors que cette initiative s'était rapidement heurtée aux élus locaux qui craignaient que la mesure n'appauvrisse les collectivités, le ministère de la Transition écologique lance une nouvelle concertation autour de ce sujet.

Cette concertation, qui durera jusqu'au mois de juin, a pour objectif de "poser sur la table les conditions d'une éventuelle mise en place d'une consigne, en recueillant les avis des différentes structures invitées à y participer", indique-t-il dans un communiqué, précisant que la secrétaire d'Etat chargée de l'Ecologie, Bérangère Couillard, doit réunir ce lundi près de 70 structures (industriels, distributeurs, ONG, associations d'élus de consommateurs...).

"Grâce à ce dialogue qui va s'instaurer sur plusieurs mois, nous pourrons prendre la décision qui répondra au mieux à nos objectifs principaux : atteindre un meilleur taux de collecte des bouteilles, viser 100% de plastique recyclé, développer le réemploi, et lutter contre les dépôts sauvages", affirme-t-elle.

"On doit inciter le consommateur à récupérer la consigne payée à l'achat"

Dans un entretien accordé à 'Ouest France' dimanche, la secrétaire d'Etat a expliqué que la question était "restée en suspens après le vote de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agec), début 2020". "Le Parlement avait décidé de fixer un calendrier progressif, qui nous conduit à prendre une décision en 2023. L'objectif a changé", a-t-elle poursuivi, soulignant que "ce qui compte, avant tout, c'est d'être au rendez-vous des engagements ambitieux que nous nous sommes fixés en matière de recyclage et de réemploi".

Avec ce système de consigne, les consommateurs achèteraient ainsi au supermarché leurs bouteilles d'eau un peu plus cher, puis les rapporteraient vides contre quelques centimes rendus par un automate. "On doit inciter le consommateur à récupérer la consigne payée à l'achat, sans pour autant le pénaliser. La concertation aidera à déterminer le bon niveau. En dessous de 10 centimes par récipient, c'est trop peu. A partir de 15 centimes, cela devient plus efficace", a jugé Bérangère Couillard.

D'ici à 2025, 77% des bouteilles en plastique devront être recyclées

Revenant sur les objectifs qui ont été fixés, la secrétaire d'Etat a rappelé que "d'ici à 2025, 77% de nos bouteilles en plastique devront être recyclées". "Nous voulons également diviser par deux le nombre de ces bouteilles jetables et en recycler 90% d'ici à 2030. Nous en sommes à 60%. La marche à franchir est grande", a-t-elle estimé.

Interrogé sur 'franceinfo' ce lundi, Nicolas Garnier, délégué général de l'association Amorce qui représente les collectivités locales, a dénoncé cette mesure. "Les Français vont payer deux fois. A la fois pour avoir un bac jaune et pour financer les automates", a-t-il pointé.

Les collectivités locales, qui s'étaient vivement opposées à cette initiative en 2020, craignent également une perte financière. Les bouteilles en plastique, qui pourraient être concernées par la mise en place éventuelle d'une consigne, sont fabriquées en polytéréphtalate d'éthylène (PET), une matière qui se négocie entre 600 et 700 euros la tonne. En d'autres termes, consigner les bouteilles en plastique reviendrait à priver les collectivités locales de cette manne, alors qu'elles investissent dans des centres de tri pour recycler l'intégralité des déchets.