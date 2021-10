Bientôt des distributeurs de billets dans les bureaux de tabac

La Confédération nationale des buralistes et Loomis ont signé un partenariat exclusif pour déployer des DAB dans les bureaux de tabac.

(Boursier.com) — Il sera bientôt possible de retirer des espèces dans certains bureaux de tabac... Alors que les distributeurs automatiques de billets (DAB) se font de plus en plus rare dans de nombreuses communes, la Confédération nationale des buralistes et Loomis, filiale du groupe suédois Securitas, ont signé un partenariat exclusif pour en déployer dans les bureaux de tabac.

"Signé le 16 octobre sur le salon Losangexpo par Philippe Coy, Président de la Confédération nationale des buralistes, et Michel Tresch, Président de Loomis France, le partenariat va permettre aux buralistes qui le souhaitent d'étendre les services de proximité offerts à leurs clients", indique un communiqué commun.

"Ce partenariat s'inscrit dans le mouvement de transformation opéré depuis 4 ans par les buralistes, qui intègrent de plus en plus de services dans une logique de commerce d'utilité locale. En ayant désormais la possibilité d'installer un distributeur de billets, ils deviennent des points d'accès au retrait d'espèces et renforcent leur rôle de proximité dans les territoires", poursuit-il.

"En France, plus de la moitié des paiements sont fait en cash"

"La transformation de la profession est un atout pour la revitalisation et la dynamique économique et sociale des territoires. Le retrait d'espèces fait partie des services indispensables, que le réseau peut porter en s'appuyant sur ses valeurs de lien social et de proximité", le président de la cofédération Philippe Coy.

"Cette initiative majeure est une nouvelle illustration de l'engagement de Loomis pour soutenir le dynamisme économique des territoires grâce à l'accès aux espèces. En France, plus de la moitié des paiements sont fait en cash et la disponibilité des distributeurs doit rester service de proximité, en particulier dans les villages et les zones rurales", a de son côté commenté le président de Loomis France Michel Tresch.

Une vingtaine dès novembre

Ainsi, une vingtaine de DAB seront mis en service chez les débitants de tabac à partir du mois de novembre prochain. Le premier bureau de tabac à accueillir un DAB sera situé dans la commune de Péaule (Morbihan), rapporte 'Les Echos'. Le patron du "Le Chouchen", Philippe Allirand, qui espère "une augmentation du flux quotidien des clients", devrait percevoir un petit dédommagement, notamment pour la consommation électrique.

Par la suite, les 24.000 buralistes du territoire se verront proposer d'accueillir ce nouveau service, comme l'ont précisé Loomis et la Confédération nationale des buralistes.