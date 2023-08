Biden écharpe les problèmes économiques de la Chine

"Une bombe à retardement", selon le président américain...

(Boursier.com) — Le président Joe Biden a fustigé vendredi les problèmes de l'économie chinoise, les comparant à une "bombe à retardement". Il a par ailleurs fait référence aux chefs du parti communiste comme à de "mauvaises personnes", selon des propos cités par l'agence de presse Bloomberg. Il s'agit de sa dernière pique en date contre le gouvernement de Xi Jinping, alors même que son administration cherche à améliorer les relations globales avec Pékin.

Lors d'une conférence politique dans le cadre de la tournée de levée de fonds pour sa campagne électorale, le président américain a estimé que la Chine était en "difficulté" avec une croissance au ralenti et un "taux de chômage au plus haut". Dans des commentaires (qui comprenaient d'ailleurs plusieurs inexactitudes majeures sur la deuxième économie mondiale), il a également fustigé le projet de La Belt and Road Initiative, ou Nouvelle route de la Soie de Xi, comme étant la "dette et le noeud coulant", en raison des niveaux élevés de prêts aux économies en développement associées à ce lourd programme d'investissement.

Critiques sévères

"La Chine gagnait 8% par an pour maintenir sa croissance, maintenant elle est à près de 2% par an", a-t-il déclaré aux donateurs de Park City (Utah), se trompant au passage sur les chiffres. "Elle est dans une position où le nombre de personnes ayant atteint l'âge de la retraite est supérieur au nombre de personnes en âge de travailler ", a-t-il ajouté, une déclaration là aussi incorrecte. "Alors ils ont des problèmes", a-t-il ajouté. Ce n'est pas bon, parce que quand les méchants ont des problèmes, ils font de mauvaises choses".

Ces commentaires du locataire de la Maison blanche figurent parmi ses critiques les plus directes à ce jour à l'encontre de son principal rival géopolitique et économique. Joe Biden a cherché jusqu'ici à marcher sur une ligne de crête, entre l'utilisation de freins commerciaux pour freiner l'avancement militaire de haute technologie de la Chine, tout en tentant un rapprochement diplomatique avec les dirigeants chinois. Ce réchauffement pourrait ouvrir la voie à une rencontre cette année avec Xi, alors que le président chinois devrait se rendre aux États-Unis en novembre pour assister au sommet de l'APEC.