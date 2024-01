Beurre, huile, viandes... Bruno Le Maire promet des baisses de prix

"Ma responsabilité, c'est de m'assurer que les prix baissent sur un maximum de produits", a affirmé le ministre de l'Economie.

(Boursier.com) — Alors que les négociations commerciales entre les plus gros industriels et la grande distribution doivent s'achever le 31 janvier prochain, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, se veut confiant et a assuré que les prix de certains produits alimentaires baisseront cette année.

"Les prix vont baisser... Je suis sûr que certains prix vont baisser", a indiqué le locataire de Bercy dimanche sur 'France 3', estimant que ces réductions seraient perceptibles "dès que les négociations commerciales auront pris fin", soit à la fin du mois.

"L'année dernière, quand il y avait une négociation commerciale, il y avait 15% d'augmentation de prix. Aujourd'hui, on tourne plutôt autour de 5%. C'est toujours trop", a-t-il pointé, avant de souligner : "On a réussi à limiter la hausse". "Ma responsabilité, c'est de m'assurer que les prix baissent sur un maximum de produits", a-t-il également rappelé.

"Pas simplement une stabilisation, mais des baisses",

"Et sur l'alimentation, qui est le combat principal parce que je sais que le caddie continue à coûter cher et que l'alimentation continue à coûter très cher, vous aurez sur le beurre, sur les huiles, sur certains prochains comme la volaille, sur certaines viandes, des baisses de prix", a promis le ministre.

"Pas simplement une stabilisation, mais des baisses", s'est engagé Bruno Le Maire. "Il ne s'agit pas de revenir aux prix d'avant-crise, cela n'arrivera pas parce que tout a augmenté, y compris le niveau du Smic et le niveau des salaires. En revanche, il y aura bien des baisses de prix dans les rayons au début de l'année", a-t-il insisté.

Calendrier des négociations commerciales bouleversé

Par ailleurs, le ministre de l'Economie s'est montré réticent à l'idée d'organiser des négociations commerciales entre distributeurs et fournisseurs tout au long de l'année. "Cela poserait beaucoup de problèmes à nos producteurs, a-t-il expliqué. "J'ai peur que ça fragilise beaucoup nos paysans", a-t-il ajouté.

Pour rappel, le calendrier des négociations commerciales a été bouleversé. Députés et sénateurs ont convenu début novembre que la clôture des négociations ne serait pas au 1er mars comme d'habitude, mais au 31 janvier 2024 pour les grands groupes et au 15 janvier pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires consolidé inférieur à 350 millions d'euros.