Berlin va augmenter son soutien à l'Ukraine jusqu'à 12 milliards d'euros

(Boursier.com) — Le gouvernement allemand prévoit d'augmenter son soutien financier à Kiev jusqu'à 12 milliards d'euros pour aider l'Ukraine à s'armer dans sa lutte contre la Russie, rapporte l'agence de presse Bloomberg. Le ministre de la Défense Boris Pistorius est sur le point d'obtenir le feu vert de la commission du budget au parlement, afin de doubler l'enveloppe fixée pour cette année à 5,4 milliards d'euros.

Par ailleurs, 8,8 milliards d'euros supplémentaires seront mis à disposition si nécessaire dans les années à venir, selon des sources.

L'aide supplémentaire représente une augmentation globale comprise entre 12 milliards et 14,2 milliards d'euros. L'argent n'est pas contenu dans le budget ordinaire de la défense, et ne fait pas partie non plus du fonds spécial de 100 milliards d'euros créé pour le réarmement des forces armées allemandes.

Des chars envoyés par l'Allemagne et l'Espagne

L'Allemagne a également envoyé des chars cette semaine : les 18 Leopard 2 promis sont arrivés en Ukraine lundi. Berlin avait annoncé en janvier répondre favorablement à la demande de longue date de Kyiv de fournir ces chars lourds d'assaut, considérés comme parmi les meilleurs dont disposent les Occidentaux.

L'Espagne aussi va envoyer les six chars Leopard 2A4 de fabrication allemande promis à l'Ukraine en avril, après la semaine de Pâques, a déclaré mercredi la ministre de la Défense, Margarita Robles. Les chars, qui n'ont pas été utilisés depuis les années 1990, ont été réparés et l'Espagne teste leur état de préparation au combat avant de les envoyer, a indiqué la ministre devant les députés...