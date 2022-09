Berlin met en place un bouclier 'anti-inflation' de 200 milliards d'euros

Alors que l'inflation frôle les 11% sur un an en septembre, selon une première estimation.

(Boursier.com) — "Il faut que les prix baissent", a déclaré jeudi le chancelier allemand, Olaf Scholz, alors que les derniers chiffres de l'inflation montrent une envolée de l'inflation à près de 11% dans le pays sur un an en septembre. "Le gouvernement va donc faire tout son possible. Dans ce but, nous mettons en place un vaste bouclier défensif", a-t-il poursuivi...

Olaf Scholz a présenté un "bouclier" de 200 milliards d'euros censé protéger les entreprises et les ménages contre l'impact de l'envolée des prix de l'énergie. Le plan sera financé par de nouveaux emprunts, et prévoit entre autres un mécanisme de "frein d'urgence" pour les tarifs du gaz et de l'électricité et l'abandon du projet de taxe sur le gaz qui initialement permet de limiter les hausses à venir. Autre annonce : les réacteurs nucléaires du sud du pays qui devaient fermer avant la fin de cette année resteront en activité jusqu'au printemps.

Presqu'au même moment des annonces d'Olaf Sholz, Destatis, l'institut national de la statistique, a annoncé que l'inflation en Allemagne a atteint 10,9% sur un an en septembre selon sa première estimation, le chiffre le plus élevé depuis le début de la série statistique en 1996.

"Frein à la dette"

Berlin a suspendu cette année son "frein à la dette", qui plafonne les nouveaux emprunts à 0,35% du produit intérieur brut (PIB) mais le ministre des Finances, Christian Lindner, a déclaré récemment vouloir respecter de nouveau cette contrainte dès l'an prochain. Jeudi, Christian Lindner a assuré que la situation stable des finances publiques permettait de recourir à l'emprunt pour financer le nouveau plan.

"Pour dire les choses autrement: nous sommes actuellement engagés dans une guerre de l'énergie", a-t-il dit. "Nous voulons clairement séparer les dépenses liées à la crise de la gestion du budget ordinaire, nous voulons adresser un signal très clair aux marchés de capitaux."

La taxe sur les factures de gaz finalement abandonnée, qui devait entrer en vigueur samedi, 1er octobre, et s'appliquer jusqu'en avril 2024, visait à aider les compagnies à couvrir le coût du remplacement du gaz importé de Russie. Mais son intérêt a été mis en doute après la décision du gouvernement de nationaliser Uniper, le premier importateur allemand de gaz russe...