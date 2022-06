Bercy reste confiant dans l'objectif de déficit de 5% cette année

Malgré une croissance revue en baisse pour 2022 et un vaste "package" de dépenses anti-inflation, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire maintient sa prévision de déficit public à 5% du PIB, après 6,5% en 2021.

(Boursier.com) — Malgré une croissance au ralenti et des dépenses accrues pour soutenir les ménages français face à l'envolée de l'inflation, le ministère de l'Economie maintient sa prévision de déficit public à 5% du PIB en 2022, après 6,5% en 2021, grâce à un surcroit de recettes publiques.

Ainsi, dans une interview publiée par 'Les Echos' datés de mercredi, les ministres de l'Economie Bruno Le Maire et des Comptes publics Gabriel Attal ont assuré que "nous tiendrons l'objectif du président de la République d'un retour du déficit à 3% du PIB en 2027, avec une dette qui commencera à baisser dès cette année. Elle passera à 111,9% du PIB en 2022, contre 112,5% en 2021.

Un surplus de recettes publiques de 55 MdsE attendu cette année

"Nous maintenons notre objectif de déficit à 5% du PIB cette année grâce au redémarrage de l'activité économique qui produit des recettes plus fortes encore qu'attendu cette année", a précisé Gabriel Attal.

Ainsi, de meilleures rentrées fiscales et sociales sont attendues (TVA, impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, cotisations), qui devraient engendrer un surplus de recettes massif de plus 50 milliards d'euros, et même "55 milliards", a précisé Gabriel Attal.

Dans le cadrage macroéconomique du projet de budget rectifié pour 2022 que le gouvernement a transmis mardi pour avis au Haut Conseil des finances publiques (HCFP), Bercy s'attend à une croissance du PIB de 2,5% cette année. "C'est un chiffre particulièrement rassurant dans un contexte géopolitique difficile", a estimé Bruno Le Maire, même si le budget initial tablait sur une croissance de 4%, avant la guerre en Ukraine. Celle-ci a fait flamber l'inflation, qui avait déjà été attisée par les problèmes de chaînes d'approvisionnement liés à la crise du Covid-19.

La remise de 18 cts sur les carburants prolongée jusqu'à la fin 2022 ?

Pour l'année 2022, Bercy prévoit un niveau d'inflation à 5%, "le plus faible de la zone euro" a souligné Bruno Le Maire, ajoutant que "ce pic inflationniste commencera sa décrue mi-2023".

Les deux ministres ont en outre tendu la main aux oppositions en proposant de prolonger jusqu'au 31 décembre la ristourne de 18 centimes sur les prix du carburants. "Pourquoi ne pas envisager une prolongation de la remise de 18 centimes jusqu'à la fin de l'année, si les conditions économiques le nécessitent, plutôt que de nous lancer dans des mesures fiscales extrêmement dispendieuses ?", a proposé le ministre de l'Economie.

Jusqu'à 50 MdsE de mesures de soutien face à la crise

Le "paquet pouvoir d'achat" doit être présenté mercredi 6 juillet en Conseil des ministres, au lendemain du discours de politique générale de la Première ministre Elisabeth Borne devant une Assemblée où le camp présidentiel n'a qu'une majorité relative.

Les mesures déjà annoncées (revalorisation des retraites et des prestations sociales de 4%, prolongation du bouclier tarifaire, augmentation générale de 3,5% des agents publics...) devraient coûter plus de 20 milliards d'euros, et s'ajouteront aux quelque 25 MdsE déjà engagés depuis l'automne 2021, dont le bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité .

"Plus de 25 milliards d'euros de mesures de soutien ont déjà été engagés pour faire face à la montée brutale des prix de l'énergie depuis l'automne 2021", et le coût du nouveau paquet "sera du même ordre de grandeur", a ainsi indiqué Bruno Le Maire aux 'Echos'.