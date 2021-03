Bercy promet son soutien après la faillite de Greensill

Greensill s'est déclaré en faillite lundi après avoir perdu la couverture de son principal assureur crédit. Sa chute fait craindre d'autres faillites en chaîne parmi ses clients, en premier lieu GFG Alliance.

(Boursier.com) — L 'Etat protégera les salariés des sites du métallurgiste Liberty en France en cas de difficultés liées à la faillite de l'entreprise financière britannique Greensill Capital, a déclaré mardi Bruno Le Maire.

Liberty est une branche de GFG Alliance, conglomérat de l'homme d'affaires Sanjeev Gupta et l'un des principaux clients de Greensill. Il possède des sites à Hayange (Moselle) et à Saint-Saulve (Nord), où se trouve l'aciérie Ascoval, tous deux repris avec le soutien de l'Etat, et à Dunkerque.

Faillites en chaîne ?

Greensill, dont l'activité consiste à avancer des financements pour les entreprises en récupérant et plaçant leurs dettes, s'est déclaré en faillite lundi après avoir perdu la couverture de son principal assureur crédit. Sa chute fait craindre d'autres faillites en chaîne parmi ses clients, en premier lieu GFG Alliance.

Protéger

"Je n'ai pas de crainte là-dessus et tous les salariés d'Hayange, d'Ascoval, de Dunkerque doivent savoir que l'Etat sera derrière eux, qu'il sera là pour les protéger", a dit Bruno Le Maire sur France 2.

"Dans tous les cas de figure, l'Etat sera derrière ces sites industriels et derrière les salariés", a insisté le ministre de l'Economie. "S'il y a des difficultés financières, l'Etat saura faire le pont, trouver des solutions alternatives."