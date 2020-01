Bercy met à jour sa liste noire des paradis fiscaux

Bercy met à jour sa liste noire des paradis fiscaux









La France a modifié sa copie depuis la dernière mise à jour en 2019, avec treize Etats ou territoires épinglés.

(Boursier.com) — La nouvelle liste des paradis fiscaux du ministère de l'Économie est un peu plus longue que celle révélée en 2016. Treize territoires et Etats sont épinglés, selon les informations des 'Echos' : Anguilla, les Bahamas, les Fidji, Guam, les Iles Vierges américaines, les Iles Vierges britanniques, Oman, le Panama, les Samoa américaines, les Samoa, les Seychelles, Trinité-et-Tobago et le Vanuatu.

Seul le Panama est resté sur la liste, "malgré l'existence d'un accord de coopération", rappellent 'Les Echos'. Bercy avait choisi de l'épingler dans la foulée du scandale des "Panama papers", cette vaste affaire d'évasion fiscale. "En dépit du dialogue engagé, l'état de la coopération fiscale avec le Panama n'a pas encore suffisamment progressé pour justifier un retrait de cet Etat de la liste française", a expliqué Bercy au journal économique.

Convention avec la France

Six des sept Etats inscrits en 2016 ont été retirés (Botswana, Brunei, Guatemala, Iles Marshall, Nauru, Niue), "le plus souvent parce qu'ils ont ratifié avec la France une convention d'assistance administrative en matière fiscale par laquelle ils s'engagent à échanger des renseignements fiscaux".

Les Etats présents sur la liste européenne des paradis fiscaux ont été ajoutés, en vertu de la loi fraude de 2018 - leur intégration est désormais automatique.