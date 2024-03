BCE : une baisse des taux "très probable" au printemps, estime François Villeroy de Galhau

"Nous avons de plus en plus confiance que nous allons ramener l'inflation à 2% d'ici l'an prochain", a affirmé le gouverneur de la Banque de France.

(Boursier.com) — Alors que la Banque centrale européenne (BCE) a décidé jeudi de maintenir ses taux inchangés pour la quatrième fois d'affilée depuis octobre, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a estimé ce vendredi "très probable" que l'institution de Francfort procède à ses premières baisses de taux d'intérêt "au printemps", évoquant un large consensus au sein du conseil des gouverneurs de la BCE.

"Il y a aujourd'hui un large consensus pour considérer que les risques sont équilibrés", a affirmé le membre du conseil des gouverneurs et gouverneur de la Banque de France, sur 'BFM Business', tout en appelant à éviter "deux écueils".

"Il y a l'écueil de la précipitation - c'est baisser les taux trop tôt et risquer de manquer notre cible d'inflation de 2% - mais il y a aussi l'écueil de la crispation, c'est agir trop tard et peser trop sur l'activité", a-t-il rappelé.

L'inflation à 2% "d'ici l'an prochain" ?

"Nous avons de plus en plus confiance que nous allons ramener l'inflation à 2% d'ici l'an prochain [...] et donc il y a un large consensus sur une baisse prochaine de taux, pour le dire autrement il y a un large consensus pour préférer le gradualisme à l'attentisme [...] C'est le meilleur moyen de s'assurer contre ces deux risques", a conclu François Villeroy de Galhau.

Le gouverneur de la Banque de France a par ailleurs estimé que la croissance française devrait être supérieure à la moyenne européenne en 2024. Si la baisse des taux favorise la consommation, François Villeroy de Galhau a souligné la nécessité de "réformes de fonds".

Malgré le recul de l'inflation et l'impatience grandissante de voir baisser les taux d'intérêt, la BCE a choisi jeudi la prudence. La banque centrale a maintenu ses taux directeurs inchangés - le taux de dépôt restant au niveau record de 4% - mais abaissé sa prévision d'inflation pour 2024, à 2,3% contre 2,7% attendu auparavant.