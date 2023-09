Batteries : Verkor sécurise plus de 2 MdsE pour construire sa Gigafactory à Dunkerque

Ce soutien financier associé à la présence de partenaires importants et au partenariat commercial de long terme avec Renault Group, démontre la crédibilité du projet...

(Boursier.com) — Verkor a sécurisé plus de 2 milliards d'euros de financement grâce à une Série C de 850 millions d'euros, un soutien de 600 millions d'euros de soutien en financement bancaire de la part de la Banque Européenne d'Investissement et des subventions françaises d'un montant d'environ 650 millions d'euros, soumises à la validation définitive de la Commission européenne.

Ce financement permet d'accélérer :

- La construction de la première Gigafactory Verkor à Dunkerque et la production de cellules de batteries bas-carbone et haute performance,

- La recherche pour promouvoir de nouvelles technologies de production et de batteries dernier cri au sein du Verkor Innovation Centre (VIC),

- Des investissements stratégiques tout au long de la chaîne de valeur de la batterie, qui généreront des milliers d'emplois directs et indirects.

Ce soutien financier associé à la présence de partenaires importants et au partenariat commercial de long terme avec Renault Group, démontre la crédibilité du projet de Verkor... Son ambition est de fournir des batteries bas-carbone à l'industrie automobile européenne et, ainsi, contribuer pleinement à la souveraineté européenne en matière de mobilité électrique et de stockage d'énergie.

Une levée de fonds record pour une start-up en France

Macquarie Asset Management, via son fonds dédié aux solutions en faveur de la transition énergétique, devient le principal investisseur de la dernière levée de fonds Série C.

Avec l'appui de Meridiam en tant qu'investisseur de référence, ils contribuent ensemble au financement de la première Gigafactory Verkor à Dunkerque, au développement de nouveaux programmes technologiques et aux investissements tout au long de la chaîne de valeur de la batterie bas-carbone.

Macquarie Asset Management, le plus grand gestionnaire d'infrastructures au monde et un leader dans l'investissement en matière de transition énergétique, financera le projet à travers son équipe dédiée aux investissements verts.

Meridiam, une société indépendante d'investissement et de gestion d'actifs, prend une participation importante dans le tour de table. Elle jouera un rôle actif dans le soutien au développement de la première Gigafactory de Verkor.

D'autres partenaires financiers et industriels historiques se joignent au tour de table, à l'image de Renault Group, EQT Ventures, EIT InnoEnergy et Sibanye-Stillwater. Le fonds d'investissement SPI (Société de projets industriels) créé par Bpifrance renforce également son investissement dans ce tour de table. Ce dernier s'inscrit dans le cadre de son programme d'investissement d'avenir... Ce tour de table met aussi en valeur le Crédit Agricole Assurances et le Fonds Stratégique de Participation (FSP) opéré par ISALT, qui s'engagent en faveur de la réindustrialisation verte.

Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, est un investisseur institutionnel de premier plan dans les actifs de production d'énergie renouvelable, avec une capacité installée en Europe de 11,8 GW à fin 2022.

Le Fonds Stratégique de Participation a de son côté vocation à contribuer au développement et la transition des industries françaises stratégique à travers un investissement de long terme. Le fonds est soutenu par sept assureurs français qui permettent de renforcer la croissance de Verkor à travers son large écosystème.

PULSE, le fonds énergie de CMA CGM, a contribué à la levée de fond dans le cadre d'un partenariat plus large avec Verkor autour de la supply chain et de la décarbonisation de l'industrie du transport et de la logistique. Airbridge Investments, basé aux Pays-Bas, participe également à l'opération en tant que fervent partisan des entreprises vertueuses et plus respectueuses de l'environnement.

Financement bouclé

Le montant du tour de table, qui est soumis aux approbations réglementaires habituelles, est évalué à au moins 850 millions d'euros et pourrait augmenter dans les semaines à venir.

Les autorités nationales et locales pleinement engagées Verkor recevra également environ 650 millions d'euros de subventions, principalement de l'État français dans le cadre du plan "France 2030". Ce montant comprend le soutien de la région Hauts-de-France et de la communauté urbaine de Dunkerque, qui émettront respectivement 60 millions d'euros et 30 millions d'euros de subventions.

Ce soutien sera soumis à l'approbation finale de la Commission européenne dans le cadre de la supervision des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation. Il permet un ambitieux programme d'innovation réalisé par Verkor et ses partenaires dans les techniques de fabrication de pointe utilisant les technologies numériques et de recyclage. Ces technologies sont développées au Verkor Innovation Centre à Grenoble et seront déployées dans la Gigafactory Verkor.

Un fort soutien des acteurs publics européens

Ce financement de Série C intervient juste après l'approbation par la Banque européenne d'investissement (BEI) d'un programme de soutien de 600 millions d'euros, sous la forme de soutien en financement bancaire. Ce soutien s'inscrit dans le contexte d'un financement plus large actuellement en cours avec des banques commerciales et aux côtés de la BEI.

La Gigafactory de Verkor aura une capacité de production initiale de 16 GWh/an. Située dans le port de Dunkerque, la Gigafactory devrait être opérationnelle d'ici 2025 et créera environ 1.200 emplois directs et 3.000 emplois indirects. Cette installation fait de Verkor un partenaire majeur des acteurs de la mobilité et du stockage stationnaire en fournissant des batteries européennes performantes et bas-carbone pour faciliter leur transition énergétique.

Emmanuel Macron, Président de la République française, qui a très récemment rencontré les investisseurs au Palais de l'Elysée, a déclaré : "Depuis 2017 nous menons une politique volontariste pour lancer la reconquête industrielle partout dans nos territoires. Cette politique est probante : nous avons créé de nouveaux emplois et renforcé l'attractivité de notre pays. Cette nouvelle levée de fonds historique pour la French Tech et l'appui des moyens de France 2030 envoient un signal fort sur notre ambition de réindustrialisation et démontre toute la cohérence de Communiqué - 14/09/2023 notre politique d'innovation au niveau national et européen, avec l'appui de tous, investisseurs, grands groupes et collectivités. Vous êtes un modèle, je vous en félicite !"

Benoit Lemaignan, CEO de Verkor, commente : "Nous sommes très fiers de sécuriser plus de 2 milliards d'euros pour concrétiser notre ambition. Ensemble, nous créerons une Gigafactory très performante qui permettra d'accélérer la transition énergétique responsable et la décarbonation des transports. Ce financement international consolide nos perspectives à long terme et, avec l'engagement renouvelé de nos partenaires existants, nous sommes désormais en bonne voie pour devenir l'un des principaux fabricants européens de batteries."

Philippe Dumont, Directeur général de Crédit Agricole Assurances a déclaré : "En tant qu'assureur responsable et pleinement engagé à lutter contre le réchauffement climatique, nous sommes fiers de participer à l'une des premières initiatives lancées pour relocaliser la fabrication de batteries pour véhicules électriques en France et en Europe, ce à travers le soutien d'un acteur industriel français. Investisseur institutionnel de premier plan sur les énergies vertes et investisseur majeur de long terme dans les territoires, Crédit Agricole Assurances soutient ce projet qui répond entièrement à ses ambitions de décarbonation et à la raison d'être du groupe Crédit Agricole d'Agir chaque jour dans l'intérêt de tous et de la société".

Luca de Meo, CEO de Renault Group, souligne : "Partenaire de la première heure, Renault Group est fier de s'associer à la réussite de l'augmentation de capital de Verkor, aux côtés d'investisseurs de référence convaincus de la compétitivité économique et de la qualité technique de ses batteries haute performance et bas-carbone. Faisant suite au travail de grande qualité mené entre nos deux entreprises, cette étape est déterminante pour le développement en France d'un écosystème électrique, et va très prochainement permettre la construction de la Gigafactory Verkor de Dunkerque (France), dont les batteries équiperont le futur C-Crossover GT d'Alpine dès 2025, ainsi que des véhicules des segments supérieurs de la gamme Renault."

Nicolas Dufourcq, CEO de Bpifrance, conclut : "Nous sommes très heureux de participer à la construction de cette Gigafactory à Dunkerque. Cette levée de fonds illustre de manière emblématique notre volonté d'encourager les projets fondés sur des technologies innovantes qui contribuent à notre souveraineté et à la réindustrialisation de la France, ainsi qu'à la transition vers Communiqué - 14/09/2023 une société décarbonée. Le développement de la Gigafactory Verkor, que nous soutenons depuis sa création, sera une fierté pour toute la région et une source d'inspiration pour tout l'écosystème des start-ups industrielles."

Jefferies est le principal conseiller financier de Verkor, aux côtés de Ceres Partners et de Santander Corporate & Investment Banking. Hogan Lovells agit en tant que conseiller juridique.

À propos de Verkor

Fondée en juillet 2020, Verkor est une entreprise industrielle française basée à Grenoble. Bénéficiant du soutien de l'EIT InnoEnergy, du Groupe IDEC, de Schneider Electric, Capgemini, Renault Group, EQT Ventures, Arkema, Tokai COBEX, du FMET géré par Demeter, Sibanye-Stillwater, Plastic Omnium et Bpifrance.

La société accélère la production de batteries bas carbone en France et en Europe pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques, de la mobilité électrique en général et du stockage stationnaire en Europe. Verkor développe un modèle d'affaires attractif en termes d'agilité, de durabilité et de gouvernance, et attire de ce fait les meilleurs talents. Une équipe solide et agile continue de grandir pour faire face aux nouveaux enjeux. Le projet mené par Verkor est unificateur, il rassemble les meilleurs partenaires pour localiser l'ensemble de la chaîne de valeur en Europe, assurant ainsi une utilisation optimale des compétences et des ressources. Grâce à ces atouts, Verkor ouvrira sa ligne pilote 4.0 entièrement digitale en 2023. Modèle d'excellence, de compétitivité et d'utilisation des ressources, cette innovation sera intégrée à la Gigafactory prévue pour 2024.