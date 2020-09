Batteries : la France deuxième pays européen le plus innovant, selon la nouvelle étude de l'OEB et de l'AIE

Les inventions dans le stockage de l'électricité connaissent un essor mondial : une croissance annuelle de 14% entre 2005 et 2018

Crédit photo © Renault

(Boursier.com) — L 'innovation dans le stockage de l'électricité joue un rôle clé dans la transition vers des technologies à énergie propre... Elle a connu une accélération sans précédent cette dernière décennie. Entre 2005 et 2018, les dépôts de brevets liés aux batteries et autres technologies de stockage de l'électricité a augmenté de 14% en moyenne chaque année dans le monde. C'est quatre fois plus que la moyenne de tous les domaines technologiques réunis, selon une étude conjointe publiée par l'Office européen des brevets (OEB) et l'Agence internationale de l'énergie (AIE), intitulée "L'innovation dans le domaine des batteries et du stockage de l'électricité - une analyse globale fondée sur les données de brevets".

Cette étude présente les principales tendances de l'innovation concernant le stockage de l'électricité entre 2000 et 2018, mesurées en termes de familles de brevets internationales (FBI) *. Parmi les brevets déposés dans le domaine du stockage de l'électricité, pas moins de 90% concernent l'innovation dans les batteries...

Un bon présage pour les développements à venir car, selon le scénario de l'AIE, près de 10.000 GW de batteries ou d'autres formes de stockage d'énergie seront nécessaires d'ici 2040 pour que le monde atteigne les objectifs en matière de climat et d'énergie durable. Cela représente 50 fois la taille du marché actuel...

Voiture électrique en tête

On retiendra par ailleurs que la technologie du lithium-ion alimente la plupart des innovations en la matière (45%), portée par le développement des véhicules électriques qui dépassent désormais l'électronique grand public. Au-delà des géants du secteur, l'étude insiste sur le rôle crucial des plus petites entreprises, des universités et des organismes de recherche publics.

Géographiquement, les pays asiatiques en tête de la course à l'innovation dans les batteries, devant l'Europe et les Etats-Unis. La France est le deuxième pays européen qui innove le plus en matière de batteries : Avec le CEA comme fer de lance, l'hexagone se situe dans le "top 15" mondial pour la technologie du lithium-ion.

"Les projections de l'AIE sont claires : le stockage d'énergie devra se développer de manière exponentielle au cours des décennies à venir pour que le monde puisse répondre aux objectifs internationaux concernant le climat et l'énergie durable. Pour parvenir à cette croissance, une accélération de l'innovation sera essentielle", a indiqué le Directeur exécutif de l'AIE, Fatih Birol.

Mobilité électrique

"La technologie de stockage de l'énergie joue un rôle essentiel lorsqu'il s'agit de répondre à la demande de mobilité électrique et d'opérer la transition vers des énergies renouvelables, nécessaire si vous voulons atténuer le changement climatique", explique le Président de l'OEB, António Campinos. "La hausse rapide et soutenue de l'innovation en matière de stockage de l'électricité montre que les inventeurs et les entreprises s'emploient aujourd'hui pleinement à relever le défi de la transition énergétique. Les données de brevet révèlent que si l'Asie est fortement en tête dans ce secteur stratégique, les États-Unis et l'Europe peuvent compter sur un riche écosystème en matière d'innovation, notamment un grand nombre de PME et d'instituts de recherche capables de les aider à rester en lice pour la prochaine génération de batteries".

* L'analyse des brevets, réalisée dans le cadre de cette étude, est fondée sur le concept de familles de brevets internationales (FBI). Chaque FBI représente une invention unique et englobe les demandes de brevet déposées et publiées dans deux pays au moins ou déposées auprès d'un office de brevets régional et publiées par ce dernier, ainsi que les demandes internationales de brevet publiées. Les FBI représentent les inventions jugées suffisamment importantes pour que l'inventeur en demande la protection au niveau international. Seul un pourcentage relativement faible de demandes répond effectivement à ces critères. Ce concept peut donc être utilisé comme une base solide pour comparer les activités internationales en matière d'innovation puisqu'il réduit toute subjectivité pouvant apparaître lors de la comparaison de demandes de brevet de différents offices nationaux de brevets...