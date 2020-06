Bâtiment : 93% des chantiers ont repris avec le déconfinement

Le ministre du Logement Julien Denormandie craint désormais un "trou d'air" à l'automne...

(Boursier.com) — "La reprise est là, et la dynamique est là", s'est félicité le ministre chargé de la Ville et du Logement... Alors que Julien Denormandie avait dit vouloir que l'ensemble des chantiers reprennent en France d'ici à la fin mai, quelque 93% des chantiers ont désormais repris en France, un peu plus d'un mois après la fin du confinement.

"Nous sommes à 93% de reprise des chantiers sur le territoire national", a-t-il en effet indiqué sur 'BFM Business', précisant que qu'"il y a à peu près 15 jours, nous étions à 70%, et il y a un mois, nous étions à peine à 50%".

Pour rappel, les mesures de confinement avaient conduit à un arrêt plus ou moins ordonné des chantiers. Si ces derniers n'étaient pas interdits, il s'est souvent révélé difficile de respecter les contraintes sanitaires imposées pour limiter la propagation du virus.

Vers un "trou d'air" à l'automne ?

Si l'objectif du ministre, qui souhaitait que l'intégralité des chantiers reprennent dès la fin mai, est quasiment rempli, certains restent en deçà de leur activité normale. En effet, selon ses estimations, "ils sont environ, pour 70% d'entre eux, repartis à pleine activité". "Tous n'ont pas encore retrouvé leur régime de croisière", a-t-il ainsi affirmé, soulignant la nécessité de "continuer à accompagner le secteur".

"Ma crainte serait un trou d'air à l'automne", qui répercuterait les difficultés actuelles des entreprises à engranger des commandes, a toutefois indiqué Julien Denormandie, regrettant que le secteur ne fasse pas l'objet, dès maintenant, d'un plan spécifique comme l'automobile, l'aéronautique et le tourisme.

Un milliard d'euros aux collectivités locales

"Notre objectif aujourd'hui, c'est de relancer la commande", a-t-il ainsi assuré, ajoutant avoir mis la pression en ce sens sur les organismes dépendant directement de son ministère. Le ministre a également rappelé que le gouvernement donnera une enveloppe d'un milliard d'euros aux collectivités locales pour qu'elles lancent des chantiers.

D'autres mesures seront annoncées, notamment dans les rénovations énergétiques des bâtiments. Julien Denormandie a précisé qu'il prévoyait d'ouvrir encore plus 'Ma prime rénov', l'outil qui remplace le crédit d'impôt pour les rénovations énergétiques des logements. "On a besoin de la loi de finances pour élargir", a-t-il ajouté...