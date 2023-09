Bâtiment : 150.000 destructions de postes d'ici 2025 ?

La Fédération française du bâtiment redoute une crise du logement neuf...

(Boursier.com) — Le secteur du bâtiment s'attend à basculer dans la crise à l'horizon 2025. "Deux segments l'expliquent : le logement neuf, qui recule plus rapidement qu'anticipé, et le non résidentiel neuf, qui ne progresse plus. Quant à l'emploi dans le bâtiment, sa phase de croissance continue depuis 2017 se referme", peut-on lire dans un communiqué de la Fédération française du bâtiment (FFB).

"Si rien n'est fait, donc si l'on laisse la crise du neuf s'enclencher", les conséquences pourraient être très lourdes d'ici 2025. La FFB anticipe en effet que l'activité bâtiment "reculera d'environ 8% hors effet prix, soit 14 milliards d'euros en moins. S'en suivra une réelle montée des défaillances et une chute de l'emploi, avec près de 150 000 destructions de postes, salariés et intérimaires ETP confondus".

Chute des chantiers

Dans le logement neuf, en glissement annuel sur sept mois à fin juillet 2023, les mises en chantier ont déjà abandonné plus de 15% et le mouvement ne peut que s'accentuer puisque les permis chutent de près de 30%. L'individuel, plus réactif, affiche des plongeons respectifs de 21 % et 33 %. Sur la même période, les mises en chantier de logements "atteignent péniblement 303 000 unités, comme en 1991, année précédant les points bas historiques de 1992 et 1993 (environ 275 000 unités)", indique la fédération.

Du côté du non-résidentiel neuf, les surfaces commencées ont abandonné 19,2% depuis janvier par rapport à l'an dernier, sans changement de rythme récent, et les surfaces autorisées baissent de 1,5%. Les commandes publiques permettent une légère embellie : les bâtiments administratifs, qui pèsent pour 14% du non résidentiel, ressortent en hausse de 8,4% côté permis. "Plusieurs développements hospitaliers l'expliquent, mais aussi de nombreux chantiers lancés par les collectivités locales, comme en atteste la hausse prévue de 2 % en volume de la dépense en bâtiment de ces acteurs", peut-on lire dans un communiqué.

Défaillances en hausse

Conséquence de ces difficultés, les défaillances d'entreprises de bâtiment ont bondi de près de 39% entre les huit premiers mois 2022 et 2023, même si la base de comparaison bénéficie encore de l'accompagnement public post-Covid-19. Le nombre d'entreprises du bâtiment en procédure collective s'affiche toujours 4,6% en-deçà des huit premiers mois de 2019.