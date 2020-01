Baromètre FirmFunding 2019 : plus de 2 MdsE disponibles via la dette privée pour financer la croissance des PME

En 2019, sur la plateforme FirmFunding, 81% des financements réalisés ont eu pour objet le développement de l'entreprise !

(Boursier.com) — Le baromètre FirmFunding, première plateforme digitale de financement par dette privée en France, confirme la tendance selon laquelle la dette privée est, pour les PME françaises, une opportunité exceptionnelle pour financer leur croissance... Les dossiers de financement mis en ligne en 2019 par FirmFunding, défricheur d'un marché en progression, ont ainsi représenté plus de 170 ME, contre 40 ME en 2018.

Les investisseurs inscrits sur la plateforme FirmFunding disposent d'une capacité totale d'investissement supérieure à 2MdsE : "le potentiel de financement de la croissance de nos entreprises est donc important. Et si, aujourd'hui, la dette privée ne représente que 5% du financement des PME françaises, elle pourrait atteindre les 20% d'ici 5 ans" commente l'établissement...

Un financement de croissance, en majorité...

Les autres projets concernaient la transmission (OBO, MBO, etc) et le financement d'actifs (matériels et immatériels). "L'emprunt obligataire (ou dette privée) est une réponse pour couvrir tous les besoins de croissance de l'entreprise", commente Florence Vasilescu, CEO de FirmFunding.

Enjeu primordial

L'enjeu primordial des territoires et la diversité des secteurs 56% des PME financées en 2019 sont basées en Ile de France. En régions (41%), les demandes de financement proviennent principalement du Rhône-Alpes de la Nouvelle Aquitaine et des Hauts-de-France. Les PME situées chez nos voisins européens sont également concernées puisqu'elles représentent 3% des financements mis en ligne...

"Les PME sont essentielles à l'économie, participent au dynamisme et au développement de nos territoires ; FirmFunding se félicite d'accompagner les entreprises régionales dans leur développement", ajoute Florence Vasilescu, fondatrice de FirmFunding.

Secteurs divers et variés

Ces entreprises, dont le chiffre d'affaires moyen est de 23 ME et qui recherchent des financements en moyenne de 5,5 ME, proviennent de secteurs d'activité très divers, en majorité ceux des services BtoB/BtoC (35%), Technologie (13%), Energie (10%), Industrie (10%), mais également Agroalimentaire, Commerce/Distribution, Medias/Communication & Loisirs...

