'Baromètre européen actif/passif' de Morningstar : qui gagne à la fin ?

Le rapport couvre près de 30.000 fonds, actifs et passifs, domiciliés en Europe, qui représentent environ 7.000 milliards d'euros d'actifs

(Boursier.com) — Morningstar publie aujourd'hui son "Baromètre européen actif/passif" semestriel, qui mesure la performance des fonds actifs domiciliés en Europe par rapport à celle de leurs équivalents en gestion passive au sein de leur catégorie Morningstar respective...

Le rapport couvre près de 30.000 fonds, actifs et passifs, domiciliés en Europe, qui représentent environ 7.000 milliards d'euros d'actifs, soit environ les trois quarts du marché total des fonds européens. Les données sont arrêtées au 30 juin 2022.

Au premier semestre 2022, les marchés financiers ont été confrontés à une myriade de vents contraires, notamment à des tensions importantes sur les marchés de l'énergie à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ces tensions ont exacerbé les pressions inflationnistes croissantes qui avaient commencé à s'accumuler à la fin de l'année 2021, l'économie mondiale étant confrontée à l'incapacité des chaînes d'approvisionnement, auparavant en sommeil, de répondre à la forte augmentation de la demande des pays sortant du confinement. Les principales banques centrales ont modifié leur politique et ont commencé à relever les taux d'intérêt...

Dans un tel environnement, on aurait pu s'attendre à ce que les gérants actifs battent plus facilement leurs homologues passifs qui intègrent généralement la totalité de la baisse des valorisations du marché. Or, le taux de réussite des gérants actifs sur un an à fin juin 2022 est décevant.

En moyenne, 35% des fonds actifs dans les 43 catégories d'actions analysées ont survécu et ont surperformé leurs homologues passifs au cours de cette période. Seules 7 catégories sur 43 ont affiché un taux de réussite des gérants actifs supérieur à 50%.

Et l'obligataire ?

Du côté des gérants obligataires actifs, le taux moyen de réussite était légèrement supérieur à 40% pour les 23 catégories analysées. 7 catégories sur les 23 ont affiché un taux de réussite sur un an supérieur à 50%.

Les taux de réussite à long terme des gérants actifs restent globalement faibles. Le taux de réussite moyen des gérants actions actifs au cours de la dernière décennie a été de 24%, tandis que le taux de réussite moyen des gérants obligataires actifs était de 21%.

Sur une période de 10 ans à fin juin 2022, le taux de réussite des gérants actifs a été inférieur à 25% dans plus de la moitié des 72 catégories étudiées toutes classes d'actifs confondues. En outre, seules trois catégories - les actions internationales de rendement, les actions britanniques de rendement et l'immobilier suisse - ont affiché un taux de réussite des gérants actifs supérieur à 50%.

Les taux de survie sont positivement corrélés aux chances de succès... Le principal facteur d'échec des fonds actifs est leur forte mortalité, qui résulte souvent d'une performance médiocre. Cela peut s'expliquer par une combinaison de mauvaises décisions de gestion et par les effets négatifs cumulés de frais plus élevés par rapport à leurs concurrents passifs à faibles coûts...

Espérance de vie en question

La comparaison des taux de mortalité entre les fonds actifs et passifs montre que ces derniers ont eu de meilleures chances de survivre sur le long terme. Le taux de survie à 10 ans des fonds actions actifs a été en moyenne de 46% contre 60% pour les fonds passifs. Dans le cas des fonds obligataires, le taux de survie à 10 ans des fonds actifs s'est élevé en moyenne à 47%, contre 62% pour leurs homologues passifs.

Les taux de réussite sur 10 ans des fonds actifs dans les plus grandes catégories d'actions - fonds régionaux ou globaux - sont restés faibles à modérés... Par exemple les taux de succès des fonds actions internationales de grande capitalisation mixtes et actions européennes de grande capitalisation mixtes, était de 5,3% et 11,2%, respectivement. Les gérants actifs des catégories marchés émergents mondiaux et Europe ex-UK ont mieux réussi, avec des taux de réussite d'environ 25%.

Les taux de réussite sur 10 ans des gérants actifs dans les catégories investies sur un seul pays ont été plus mitigés, même si, dans l'ensemble, ils ont toujours favorisé les fonds passifs. Les taux de réussite dans la catégorie des actions américaines de grande capitalisation mixtes sont restés particulièrement bas, à 6,9%. En revanche, près d'un tiers des gérants actifs de fonds actions britanniques de grande capitalisation ont battu leurs équivalents passifs, et ce taux est passé à près de 50% dans le cas des gestionnaires actifs des fonds d'actions britanniques de moyenne capitalisation...

"Small et mid" en tête !

En général, les taux de réussite des gérants actifs sont plus élevés dans les catégories d'actions axées sur les moyennes et petites capitalisations que dans les catégories de grande capitalisation... Les fonds gérés activement ont également de meilleures chances de succès dans les catégories, où le fonds passif moyen a structurellement un biais en raison de l'exposition à un secteur économique spécifique. Un exemple classique est la catégorie des actions norvégiennes, où les fonds passifs sont très concentrés et affichent une forte exposition aux secteurs de l'énergie et de la finance.

Environ la moitié des fonds actifs axés sur les actions internationales de rendement ou les actions européennes de rendement surperforment leur homologue passif sur 10 ans. Les paris réussis sur les secteurs de la santé et de la technologie, qui ont enregistré des performances impressionnantes au cours de la dernière décennie, ont été un facteur clé.

Les taux de réussite sur 10 ans des gérants actifs obligataires restent également faibles à modérés dans l'ensemble des catégories étudiées... Parmi les points positifs, le taux de réussite des fonds actifs dans les catégories des obligations d'entreprise en euros et des obligations à haut rendement en euros s'est élevé à 43,3% et 39,7%, respectivement. En revanche, le taux de réussite sur 10 ans des fonds actifs de la catégorie des obligations des marchés émergents mondiaux en devises locales était de 9,1 %, tandis que celui des obligations d'État en USD était de 7,9%.