Baromètre du capital risque en France : des montants inédits au 1er semestre !

(Boursier.com) — EY publie les résultats de son analyse dédiée au capital risque en France pour le 1er semestre 2021. L'étude recense les opérations de financement en fonds propres des entreprises en phase de création ou durant les premières années d'existence, en date d'opération du 1er janvier au 30 juin 2021 et publiées avant le 5 juillet 2021.

Depuis le début d'année, les entreprises innovantes françaises ont réalisé 416 opérations de levées de fonds pour un montant de 5,14 milliards d'euros, en progression de 90% en valeur et 16% en volume.

Le secteur ayant concentré le plus d'investissements en valeur est celui des sociétés de services internet avec 2,4 MdsE levés pour 191 opérations.

Viennent ensuite le secteur de la Fintech (1,1 MdE et 44 opérations) puis celui des Life Sciences (564 ME et 67 opérations).

L'Île-de-France en tête...

La région Île-de-France représente 81% des investissements en valeur au premier semestre 2021 (4,18 MdsE). La région Auvergne-Rhône-Alpes conserve la 2ème place avec 5% des investissements en valeur (266 millions d'euros), suivie de près par la région Occitanie avec 2 % des investissements (124 Millions d'euros).

Concernant la comparaison européenne, le Royaume-Uni conserve son rang de leader avec 16,44 MdsE de fonds levés pour 861 opérations soit une progression de plus de 243% en valeur par rapport au premier semestre 2020.

L'Allemagne accélère elle aussi et devance la France avec 7,83 MdsE de fonds levés pour 313 opérations.

"Dans un monde toujours plus concurrentiel, au sein duquel les batailles se livrent désormais entre grands blocs, la French tech et ses concurrentes européennes sont à la croisée des chemins. Pour continuer à attirer les capitaux et les talents, l'heure est probablement venue de passer à une étape de consolidation Européenne afin de conserver notre destin entre nos mains et donc de peser sur la scène mondiale" complète Franck Sebag, associé EY.

Méthodologie

Les données françaises présentées dans ce baromètre sont basées sur les données, CFNEWS, Capital Finance, Dealroom.co. Les données pour l'Allemagne et le Royaume-Uni sont basées sur Dealroom.co. Le traitement de ces données et leur analyse sont issus de la méthodologie EY et réalisés par EY & Associés. Toutes les opérations supérieures à 100 MEUR ont été retraitées en Growth Equity. Le Venture Capital recense toutes les opérations inférieures à 100 MEUR. Nous prenons en compte dans cette étude uniquement les opérations dont le montant est communiqué publiquement.

Le secteur des services Internet regroupe des activités telles que l'e-commerce, le marketing à la performance (lead, référencement), le géomarketing ou les applications mobiles. Le secteur des Life Sciences regroupe les secteurs biotech et medtech. Le secteur des Fintech regroupe les start-up qui utilisent la technologie pour repenser les services financiers et bancaires (banques en ligne, crowdfunding, nouveaux moyens de paiement, etc.). Le secteur Logiciels et services informatiques regroupe les activités telles que le hardware, les semi-conducteurs, etc.