Barclays, Crédit suisse... des banques sanctionnées pour entente sur le change

La Commission européenne reconnaît les banques UBS, Barclays, Royal Bank of Scotland, HSBC et Credit Suisse coupables d'entente sur le marché des opérations de change. Pas d'amende pour UBS, qui a révélé ces ententes.

(Boursier.com) — Les banques Barclays , RBS, HSBC et Credit suisse ont été sanctionnées jeudi par la Commission européenne, qui leur impose une amende totale de 344 millions d'euros pour participation à une entente dans le domaine des opérations de change au comptant.

L'exception est pour UBS, qui a bénéficié d'une immunité totale et a par conséquent évité une amende d'environ 94 millions d'euros pour avoir révélé l'existence des ententes.

L'exécutif européen a fait savoir dans un communiqué que l'entente a porté sur le négoce des devises de pays du G10.

HSBC paye le plus lourd montant

HSBC a écopé de l'amende la plus élevée, avec un montant de 174,3 millions d'euros. Credit suisse, Barclays et RBS, désormais connu sous le nom de NatWest, devront payer respectivement des amendes de 83,3 millions, 54,3 millions et 32,5 millions d'euros.

"Nous clôturons aujourd'hui notre sixième enquête menée depuis 2013 sur des ententes dans le secteur financier", a déclaré Margrethe Vestager, la commissaire chargée de la politique de la concurrence, citée dans le communiqué.