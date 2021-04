Banques : les offres d'emploi s'envolent à Londres

Selon les données du cabinet de recrutement Morgan McKinley, elles ont grimpé de 70% au premier trimestre.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les offres d'emploi dans le secteur financier à Londres se sont envolées de 70% de janvier à mars par rapport au trimestre précédent, alors que le Royaume-Uni desserre progressivement les restrictions liées à la crise sanitaire. Les employés des banques qui décident de changer de poste pourraient même tabler sur une augmentation moyenne de 18% de leur salaire au premier trimestre, la plus élevée depuis plus d'un an, selon les données du cabinet de recrutement Morgan McKinley publiées jeudi.

Cette augmentation s'explique en partie par un niveau de référence très bas après un an d'incertitudes, entre accord commercial avec l'Union européenne sur le Brexit et pandémie de coronavirus.

Retour du dynamisme

"Les banques ont retrouvé une dynamique d'expansion, avec une forte augmentation de l'appétit pour l'embauche de professionnels expérimentés", estime Hakan Enver, directeur général du département des affaires de Morgan McKinley au Royaume-Uni.

Les entreprises des services financiers au Royaume-Uni sont plus optimistes, la majorité déclarant en mars avoir confiance en l'avenir, à 52%, contre 44% en décembre, selon un rapport de la Confédération britannique des industries et le cabinet PwC. Il s'agit du rythme de remontée le plus rapide depuis plus de sept ans. Par ailleurs, environ un tiers des entreprises prévoient des bénéfices plus élevés

au prochain trimestre.