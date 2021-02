Banques alimentaires : plus de 2,1 millions de Français en bénéficient

Les bénéficiaires ont 48 ans en moyenne et la majorité sont des femmes (70%), selon une étude.

(Boursier.com) — Avec la crise sanitaire, les Banques alimentaires sont de plus en plus sollicitées... Tous les deux ans, l'institut CSA réalise une étude pour définir le profil des bénéficiaires et proposer des solutions adaptées. En France, 2,1 millions de personnes profitent depuis le début de la crise, de cette aide en France...

Le document montre que plus de la moitié des bénéficiaires (51%) a recours à l'aide alimentaire depuis plus d'un an, en hausse de trois points par rapport au précédent sondage, et 12% depuis le début de la crise. Concernant leur profil, les bénéficiaires ont 48 ans en moyenne (+ 1 an), et la majorité sont des femmes (70%, + 1 point).

92 euros économisés par mois

Cette étude a été menée du 30 septembre au 10 novembre 2020 sur près de 1.000 bénéficiaires des associations partenaires de la Fédération Française des Banques Alimentaires. Elle montre aussi que 56% des personnes concernées ont au moins un enfant. Il s'agit dans un tiers de cas de familles monoparentales et 37% sont des personnes isolées...

Le recours à l'aide alimentaire représente une économie de 92 euros par mois en moyenne (- 4 euros par rapport à 2018). Parmi les bénéficiaires, 52% (- 1 point) considèrent l'aide alimentaire comme une aide essentielle dont ils ne peuvent pas se passer et 66% déclarent que leur besoin d'être accompagné et aidé est important dont 34% "très important"...

La santé moins importante

La crise sanitaire a modifié les modes de distribution et d'accompagnement par les bénévoles, ce qui se ressent dans les réponse. Ainsi, 53% (en baisse de 10 points) des bénéficiaires se disent sensibilisés à l'importance d'une alimentation équilibrée, dont 43% (- 10) grâce aux conseils des bénévoles.

Par ailleurs, 73% (- 3) des bénéficiaires déclarent que l'aide alimentaire leur permet d'avoir une alimentation équilibrée 60% (- 4) d'entre eux déclarent que l'aide alimentaire leur permet de se sentir en meilleure santé...