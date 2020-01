Banque : Société Générale clôture les comptes d'une cliente pour des tweets

Selon 'Le Parisien', une cliente, qui avait critiqué sa banque sur les réseaux sociaux, va voir l'ensemble de ses comptes et ceux de sa famille clôturés.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Est-il possible d'être radié de sa banque pour l'avoir critiquée ? Oui, à en croire le témoignage d'une libraire, cliente de la Société Générale depuis plusieurs années. Julie Goislard, dont l'histoire a été relayée récemment par 'Le Parisien', s'était plainte en octobre dernier sur le compte Twitter de sa librairie de dysfonctionnements de son terminal de paiement et de la qualité du service clients.

En réponse, la banque aurait alors décidé de clôturer ses comptes professionnel, personnel, son compte joint, celui de son conjoint et de ses filles. "Dans la foulée, j'ai reçu un appel du directeur de l'agence, non pas pour m'aider et trouver une solution à mon problème, mais pour me dire d'arrêter de tweeter et pour me menacer de fermer mon compte", a-t-elle raconté au quotidien.

À ce jour, la libraire de Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) aurait reçu cinq courriers de son agence bancaire, lui annonçant la fermeture de ses comptes sous 60 jours.

La cliente dénonce un "acharnement"

La cliente aurait réagi rapidement en prenant directement un rendez-vous auprès du directeur de l'agence. Selon elle, l'entretien, qui a eu lieu le 20 décembre dernier, "a duré 6 minutes avec aucune possibilité d'échange, aucun dialogue". Julie Goislard dénonce notamment un "acharnement" et un acte "qui peut condamner votre entreprise à mort".

Update: AR reçu ce matin signé du directeur agence Clichy Centre pour fermeture compte perso. @SG_etvous : vous allez aussi virer les comptes de mes filles de 9 et 4 ans? C'est pour savoir... @SGEntrepreneurs #clichy @villeclichy @celinecalvez — Librairie Villeneuve (@LibrairieV), via Twitter

Contactée par 'Le Parisien, Société générale a refusé de commenter ce dossier, en vertu de "la confidentialité et du secret bancaire". "La banque peut fermer un compte bancaire à tout moment en respectant un préavis de 60 jours", a affirmé le service communication du groupe, ajoutant qu'elle "n'a pas à motiver sa décision".

Société Générale dans son droit

En effet, la banque n'est pas tenue par la loi d'expliquer à ses clients les raisons de la fermeture d'un compte existant. Elle doit toutefois respecter un délai de préavis de deux mois au minimum, afin de permettre au détenteur du compte d'en ouvrir un autre et d'effectuer les opérations utiles à la continuité de sa comptabilité. La banque doit de son côté informer le client par la voie d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

Société Générale, également interrogée par 'RTL', a expliqué que "d'autres raisons" l'ont poussée à fermer les comptes de sa cliente, précisant que les tweets de la libraire ne sont pas à l'origine des fermetures de comptes.