Baisse des remises sur le carburant : les Français appelés à ne pas "se ruer" dans les stations-service

La ristourne de 30 centimes par litre d'essence passera mercredi à 10 centimes, avant de disparaître à la fin de l'année au profit d'un autre dispositif.

(Boursier.com) — A partir du 16 novembre prochain, la ristourne du gouvernement sur les prix des carburants sera réduite, tout comme celle proposée par TotalEnergies. Alors que de nombreux automobilistes se précipitent dans les stations pour profiter d'un dernier plein à prix réduit, provoquant des files d'attente, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a appelé "à ce qu'il n'y ait pas de ruée".

"Les raffineries et les centres de dépôt fonctionnent", a-t-il assuré sur 'BFMTV' dimanche, avant d'admettre : "il faut sans doute un peu de temps pour avoir une régulation entre l'offre et la demande". "Désormais, c'est chaque préfet d'un département qui vérifie que les voies d'acheminement sont les bonnes", précise-t-il.

Mercredi, la ristourne de 30 centimes par litre d'essence en France sera abaissée. Du 16 novembre au 31 décembre, cette remise passera alors à 10 centimes par litre, avant de disparaître au profit d'un autre dispositif. Celle de 20 centimes d'euros par litre, proposée par TotalEnergies, passera aussi à 10 centimes jusqu'au 31 décembre.

Vers un dispositif "plus ciblé" et "plus juste"

"Il y a aucun autre pays autour de nous qui a mis en place autant de protections, que ce soit sur le carburant ou l'énergie", a souligné le porte-parole du gouvernement, rappelant qu'"on a une inflation qui est à moins de 6% aujourd'hui en France, alors qu'elle peut être à plus de 20% dans certains pays".

Par ailleurs, Olivier Véran a évoqué l'autre forme d'aide que prépare le gouvernement. Ce dispositif sera "plus ciblé" et "plus juste probablement que celui actuellement en place", à destination des "gros rouleurs" et des "Français les plus en difficulté dans leur quotidien parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer un carburant qui serait à la hausse", a-t-il détaillé.

Entre 11 et 12 millions de Français concernés ?

"On veut un dispositif le plus simple possible", a également expliqué le porte-parole du gouvernement, évoquant le modèle du "chèque carburant" ou du "chèque énergie". "On n'a pas envie de demander aux Français d'aller faire des déclarations pour demander des choses mais il va falloir à un moment identifier toutes celles et ceux qui ont besoin de cette aide au carburant", a-t-il estimé.

Ce dispositif, qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2023, "devrait concerner entre 11 et 12 millions de personnes à peu près et sans oublier le conditionnel", a indiqué Olivier Véran, affirmant qu'il faudra affiner ces estimations.