Baguette à 0,29 euro : la FNSEA "fait son Calimero", selon Michel-Edouard Leclerc

Après le lancement par l'enseigne de distribution de la baguette de pain à 0,29 euro dans ses magasins, le premier syndicat agricole avait dénoncé "une campagne Leclerc démagogique et destructrice de valeur pour une filière d'excellence".

(Boursier.com) — La polémique ne retombe pas !... Alors que les céréaliers, meuniers et boulangers, ainsi que le premier syndicat agricole, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), avaient dénoncé l'opération E. Leclerc qui a bloqué le prix de la baguette de pain dans les magasins du groupe à 29 centimes d'euro pendant au moins quatre mois, Michel-Edouard Leclerc est revenu ce lundi sur le conflit qui l'oppose à l'ensemble de la filière du blé.

La président de la FNSEA, Christiane Lambert, "n'a pas lu la publicité, Leclerc n'a pas baissé les prix", a expliqué le président des centres E.Leclerc sur 'BFM Business', avant d'affirmer : "elle fait son Calimero mais elle en fait trop !".

"La loi Egalim est passée, elle ne sait plus contre qui rouspéter", a-t-il également estimé, avant d'ajouter : "la baguette dont nous avons bloqué le prix est une baguette premier prix, elle est présente chez mes collègues... L'année dernière, Intermarché a fait de la publicité pour la même baguette, elle n'a rien dit !".

"Montrer aux consommateurs qu'on est capable de bloquer des prix"

"C'est important pour moi de montrer aux consommateurs qu'on est capable de bloquer des prix", a souligné Michel-Edouard Leclerc, rappelant qu'il s'agit d'un produit destiné aux clients "qui sont à l'euro près". "Le prix du blé augmente, mais 30% d'augmentation du prix du blé, c'est 1 centime d'augmentation sur le prix de la baguette", a-t-il précisé.

Selon le président des centres E.Leclerc, "il faut sortir de cette espèce de canevas dramatique". "Puisqu'on me demande de passer des hausses de prix de 4, 5 juqu'à 6%, ça va faire fuir le client. Je comprends que l'agriculteur en ait besoin mais qu'on nous laisse sculpter nos gammes, sculpter notre offre de prix", a-t-il appelé.

"Une polémique à la con"

La semaine dernière, Michel-Edouard Leclerc avait déjà exprimé son incompréhension face à la vague de protestations engendrée par sa décision de bloquer le prix de ses baguettes. "Quand le prix de l'électricité augmente, on trouve que l'Etat doit intervenir", avait-il rappelé sur 'BFMTV', avant d'ajouter : "mais quand un privé bloque les prix, ça n'est pas bien". "C'est une polémique à la con", avait-il lancé, jugeant que "la question du pouvoir d'achat va être principale les six prochains mois".

Les professionnels avaient notamment pointé "une campagne Leclerc démagogique et destructrice de valeur pour une filière d'excellence", alors même que "les cours des céréales, et par conséquent de la farine, connaissent des prix élevés, que les coûts de production (énergie, salaires, etc.) progressent fortement et que la moyenne du prix de la baguette, en France en 2021, selon l'INSEE est de 0,90 euros".

"Les agriculteurs n'ont pas à payer le prix de la baisse du pouvoir d'achat des Français. Une baguette à 0,29 euro, c'est sacrifier l'agriculture", affirmait la présidente de FNSEA Christiane Lambert sur 'RMC'...