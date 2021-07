Avions : les prix en baisse de 25% par rapport à 2019

La crainte d'une flambée des prix dans le ciel européen ne s'est pas traduite dans les faits, en tout cas pour les destinations préférées des Français.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La flambée tant redoutée n'est finalement pas intervenue : les prix de l'aérien sont en nette baisse par rapport au dernier été "normal", en 2019, avant le début de la crise sanitaire qui a cloué les avions au sol partout dans le monde.

D'après une enquête menée par le comparateur de vols Skyscanner pour le 'JDD', de juin à septembre, les prix des billets affichent un recul moyen de 25%, pour les destinations les plus prisées de Français. Pour aller en Espagne en avion, les prix des billets affichent un repli de 18% environ entre juillet 2019 et juillet 2021, et de 15% pour août. Vers la Tunisie, les prix sont en recul de 12% en juillet et de 15% en août. Même bonne surprise pour l'Italie (-24% en juillet, -26% en août), pour la Grèce (-9% puis -10% et pour Malte (-3% puis -22).

L'exception corse

Le site a aussi établi le coût des vols au départ de Paris vers les dix villes où le trafic estival est le plus soutenu. Le prix est en moyenne de 119 euros vers Barcelone, 351 euros vers Tunis, 130 euros vers Palma, 172 vers Lisbonne, 304 euros vers la Crète, 144 pour Nice, 292 pour la Grèce. Il faudra compter 119 euros pour Luqa, 273 euros pour Agadir et 118 euros pour Rome.

La Corse fait figure d'exception, puisque le prix moyen pour rejoindre l'Île de Beauté a décollé, passant à 241 euros cet été, contre 218 euros il y a deux ans.

Fenêtre de tir

Hugh Aitken, le vice-président de Skyscanner, estime que douze semaines avant le départ est "la meilleure fenêtre" pour acheter ses billets. Le géant européen de la réservation de voyages en ligne eDreams Odigeo, qui travaille avec plus de 650compagnies aériennes, confirme ce reflux général des prix, de même que la compagnie Transavia, compagnie low cost du groupe Air France.

'La priorité numéro un était de refaire voyager les gens. Notre intérêt est plus que jamais de faire voler nos avions et nos équipages", explique Nicolas Henin, directeur général adjoint de Transavia, au 'JDD'.