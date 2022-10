Avions : les prix des billets pour l'Europe en baisse de 42% par rapport à cet été

Les recherches pour Marrakech, Palma de Majorque ou encore Barcelone sont en tête...

(Boursier.com) — Les prix des billets d'avions sont en baisse cet automne pour les destinations européennes : -42% en moyenne par rapport à la période estivale, selon des données basée sur les recherches de vols du comparateur KAYAK.fr.

Zadar, Manille et Reykjavík sont les destinations qui connaissent, en moyenne, la plus forte baisse de prix des vols pour une escapade automnale, comparé à 2021. Cette semaine (du 10 au 16 octobre) est la plus avantageuse pour des vols intérieurs et européens.

Destinations les plus recherchés pour l'automne (source Kayak) Destinations Évolution moyenne desrecherches des vols comparée à 2019 Prix moyen d'un vol aller-retour en 2022 Marrakech, Maroc + 69 % 198 euros Bangkok, Thaïlande + 39 % 713 euros New York, États-Unis + 25 % 483 euros Palma de Majorque, Espagne + 102 % 84 euros Montréal, Canada + 109 % 346 euros Barcelone, Espagne + 67 % 92 euros Saint-Denis, La Réunion + 68 % 858 euros Lisbonne, Portugal + 5 % 122 euros Rome, Italie + 45 % 123 euros Porto, Portugal + 42 % 85 euros

Marrakech, Palma de Majorque ou encore Barcelone connaissent un engouement important et les recherches sont également nombreuses pour des destinations comme Bangkok, New-York ou Montréal, également en tête des recherches des voyageurs.

"Mais si les Français paraissent rechercher de plus grandes distances, leurs voyages sont de plus en plus courts. Selon les recherches d'hôtels, la durée moyenne d'un voyage long-courrier à l'automne 2022 est d'environ 10 jours - contre 13 jours en 2019", explique l'étude.