Avec YOYO, XEV va électriser le Mondial de l'Auto de Paris !

XEV arrive à Paris avec YOYO Model Year 2023, un système éprouvé d'échange de batteries et un prototype YOYO autonome, l'avenir de la mobilité urbaine plus connectée et partagée...

(Boursier.com) — Au Mondial de l'Automobile de Paris 2022, du 17 au 23 octobre, XEV, constructeur de véhicules électriques basé à Turin, présentera sa solution de mobilité urbaine intelligente alliant innovation, efficacité de conduite et plaisir : XEV arrive à Paris avec YOYO Model Year 2023, un système éprouvé d'échange de batteries et un prototype YOYO autonome, l'avenir de la mobilité urbaine plus connectée et partagée...

YOYO modèle année 2023 !

Au Mondial de l'Automobile de Paris, XEV dévoilera ainsi la nouvelle YOYO modèle année 2023, la citadine 100% électrique qui, grâce à son design emblématique et à son utilisation pratique, "rend l'expérience de conduite urbaine encore plus écologique et agréable" commente la société.

Le modèle 2023 améliore non seulement les performances de conduite et le confort, mais aussi le système électrique et la batterie, garantissant ainsi une plus grande efficacité énergétique et une utilisation accrue de matériaux éco-durables.

YOYO sera présentée dans deux nouvelles couleurs : Crushed Mint, la nouvelle couleur actuellement en vente, et Olive Stone, une édition spéciale créée pour le Salon de l'automobile.

Echange de batterie

L'échange de batterie est l'innovation importante de XEV qui vise, grâce au partenariat avec Eni en 2021, à développer un réseau de stations pour le remplacement des batteries de ses véhicules...

Cette technologie permet au client de réinitialiser complètement les temps de recharge des voitures électriques, en remplaçant en quelques minutes la batterie déchargée par une batterie chargée, donnant ainsi aux propriétaires de YOYO une énergie nouvelle et une liberté maximale pour voyager.

XEV présentera ainsi le dernier modèle d'armoire d'échange de batteries, qui est plus intelligent et plus économe en énergie. Le nouveau coffret intègre un système de gestion de batterie intelligent qui surveille et affiche l'état de la batterie en temps réel, fournissant un système de gestion simple pour analyser et optimiser l'utilisation de l'énergie. Elle améliore également la sécurité et l'efficacité énergétique du changeur de batterie, même dans des conditions climatiques extrêmes, telles que 45 oC.

La nouvelle armoire, déjà testée dans certaines stations-service Eni, sera disponible pour les clients dans les stations Eni sélectionnées faisant partie du réseau d'échange de batterie...