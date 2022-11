Avant Noël, des grèves en cascades en Grande-Bretagne

Trains, bus, hôpitaux... les appels à débrayer se multiplient, alors que l'inflation dépasse les 11% dans le pays.

(Boursier.com) — Les employés de bureau de Londres attendaient avec impatience leurs premières fêtes de Noël avec des collègues depuis trois ans, grâce à un accalmie sur le front de l'épidémie de coronavirus... Mais cette fois, c'est une vague de grèves qui menace de gâcher l'ambiance. Les cheminots ont annoncé deux mouvements avant et après Noël et le Nouvel An, tandis que les postiers, les infirmiers, les chauffeurs de bus et des milliers d'autres personnes réclamant de meilleurs salaires alors que l'inflation dépasse les 11% a Royaume-Uni...

"C'était la semaine sur laquelle tout le monde comptait", a déclaré à l'agence Bloomberg le patron de la chaîne de pubs Sam Pearman, se référant aux quatre jours de grèves prévus mi-décembre dans les transports ferroviaires. Ses pubs dans les quartiers chics de Londres comme Belgravia et Mayfair "vont certainement recevoir des annulations".

De lourdes pertes

Le UK Hospitality, le syndicat des bars et des restaurants, craint déjà le pire, tablant sur 1,5 milliard de livres sterling (1,8 milliards d'euros) de manque à gagner.

Le secteur, tout comme le commerce de détail, a été mis sous pression par le niveau élevé d'inflation au Royaume-Uni, la baisse du moral des consommateurs, le début très probable d'une récession et un marché du travail extrêmement tendu.

Le commerce en ligne n'est pas non plus à l'abri, avec des mouvements sociaux qui durent depuis de longs mois, et qui ont conduit les postiers à cibler le Black Friday ainsi qu'une série de jours avant Noël...