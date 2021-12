Aux Etats-Unis, un premier syndicat créé chez Starbucks

Les employés de deux cafés de la chaîne Starbucks, dans le nord des Etats-Unis, ont voté en faveur de la création d'un premier syndicat...

(Boursier.com) — C 'est un vote historique... Les employés de deux cafés de la chaîne Starbucks, dans le nord des Etats-Unis ont voté, jeudi, en faveur de la création d'un premier syndicat. Les salariés d'un établissement situé à Buffalo ont voté pour rejoindre Workers United, qui est affilié Service Employees International Union, rapporte 'Reuters'.

Le décompte des voix pour un troisième magasin dans le nord de l'Etat de New York s'est terminé sans résultat définitif car un certain nombre de bulletins de vote étaient toujours en cours d'examen, précise encore l'agence de presse.

"Nous continuerons d'être à l'écoute", a assuré le responsable de Starbucks aux Etats-Unis et au Canada Rossann Williams dans une lettre aux employés à la suite du vote. "Ce sont des résultats préliminaires sans aucun changement immédiat dans notre relation de partenariat alors que le processus NLRB [National Labor Relations Board, l'agence américaine en charge du droit du travail] se poursuit", a-t-il ajouté.

Une victoire "historique" pour Bernie Sanders

Des personnalités de l'aile gauche du parti démocrate américain ont félicité les salariés. Sur Twitter, Bernie Sanders a salué une victoire "historique". "Félicitations à Workers United à Buffalo pour avoir créé le premier Starbucks syndiqué aux Etats-Unis !", a écrit de son côté Alexandria Ocasio-Cortez, qui a accompagné son message d'un poing levé.

Des experts s'accordent à dire que la victoire des employés de Starbucks pourraient encourager l'activité syndicale dans d'autres entreprises. "Bien qu'il s'agisse d'un petit nombre de travailleurs, le résultat a une importance symbolique énorme", estime John Logan, professeur de droit du travail à l'Université d'Etat de San Francisco.

Nouveau vote pour la création d'un syndicat chez Amazon

Les votes qui se sont déroulés à Buffalo ont impliqué un peu plus de 100 travailleurs au total, alors que Starbucks compte quelque 220.000 employés travaillant dans ses cafés américains. Mais trois autres établissements de la région de Buffalo et un à Mesa, en Arizona, ont d'ores et déjà demandé au NLRB de pouvoir adhérer au syndicat.

Pour rappel, une tentative de syndicalisation avait déjà été menée dans un entrepôt d'Amazon dans l'Alabama au printemps dernier. Alors que les employés ont voté contre la création d'un syndicat, l'agence américaine en charge du droit du travail a ordonné fin novembre un nouveau vote, estimant que le géant du commerce en ligne avait enfreint les règles lors d'un scrutin en début d'année...