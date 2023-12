Aux Etats-Unis, guerre entre les géants du low cost Shein et Temu

Les rivalités font rage entre les deux entreprises chinoises...

(Boursier.com) — La guerre des spécialistes chinois du low cost a repris aux Etats-Unis... Le site de e-commerce Temu, propriété du géant PDD, vient de déposer une nouvelle plainte contre son rival Shein, selon les médias américains. L'entreprise chinoise, qui vend des produits à prix très réduits (des vêtements à la décoration en passant par les produits de nettoyage), accuse son rival "d'intimidations dignes des méthodes de la mafia".

Dans ce dossier, la société WhaleCo, basée à Boston et qui opère sous le nom de Temu aux États-Unis, allègue que la marque de "fast fashion" a "emprisonné à tort" des vendeurs qui traitaient avec Temu en les détenant dans les bureaux de Shein pendant de nombreuses heures, en confisquant leurs smartphones et en les menaçant de sanctions pour avoir fait des affaires avec Temu. "Nous n'avions pas d'autre choix que d'attaquer en justice", explique donc l'entreprise, qui évoque aussi le vol de secrets commerciaux.

Guerre entre rivaux

La plupart des fournisseurs des deux entreprises se trouvent en Chine et les infractions présumées impliquent des vendeurs chinois. Ce n'est pas la première fois que les deux rivaux se chargent mutuellement dans le cadre d'actions en justice devant les tribunaux américains. En décembre de l'année dernière, Shein avait poursuivi Temu pour violation de la propriété intellectuelle, tandis que Temu l'avait accusé en retour en juillet d'avoir menacé et forcé les fabricants à conclure des accords d'exclusivité. Toutes deux ont abandonné les poursuites en octobre, sans en donner la raison.

Les deux sociétés se livrent une guerre féroce sur le marché des achats en ligne à petit budget, et Shein considère la filiale de PDD comme sa plus grande menace à l'heure actuelle. Lancé en 2022 aux Etats-Unis, Temu s'est très vite retrouvé en tête du classement de téléchargements sur les magasins d'applications et s'est ensuite rapidement développé dans des pays tels que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Allemagne, ou les Pays-Bas.

De son côté, Shein a déposé confidentiellement le mois dernier une demande d'introduction en bourse à New York, dans le cadre d'une opération qui pourrait rapporter 90 milliards de dollars, ce qui a relancé l'examen de ses pratiques commerciales et de sa chaîne d'approvisionnement.