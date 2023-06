Autoroutes : Vinci répond oui à la demande de ristourne pour les vacances

La société d'autoroutes va offrir une remise de 20% sur le prix du péage aux utilisateurs de chèques-vacances, répondant ainsi à l'appel du gouvernement...

(Boursier.com) — Une réduction d'au moins 10% sur le prix des péages... C'est ce qu'a réclamé mercredi matin le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, aux sociétés d'autoroutes pour en faire bénéficier les Français au moment de leur départ en vacances d'été, renouvelant une mesure prise l'an dernier.

"L'année dernière, une réduction de 10% pour ceux qui bénéficient de chèques-vacances", avait été appliquée, a rappelé le ministre sur RTL. Cela avait représenté 5 millions de Français. "Je souhaite que l'on ait un geste au moins équivalent cette année", a demandé Clément Beaune. Les sociétés d'autoroute seront reçues par le ministre "la semaine prochaine" pour discuter des modalités de cette mesure.

La réponse de Vinci Autoroutes, filiale de Vinci, n'a pas tardé : la société a annoncé une remise de 20% sur le prix du péage aux utilisateurs de chèques-vacances. Vinci Autoroutes, filiale de Vinci, a annoncé mercredi offrir une remise de 20% sur le prix du péage aux utilisateurs de chèques-vacances, répondant ainsi à l'appel du gouvernement qui a demandé aux sociétés d'autoroutes un effort tarifaire avant les vacances estivales.

Vinci dit oui

"Dans un contexte d'inflation importante, VINCI Autoroutes a décidé, comme l'an dernier, d'alléger la facture de péages acquittée au moyen de chèques-vacances déposés sur les badges de télépéage Ulys", a indiqué la société dans un communiqué.

"Toute personne déposant des chèques-vacances sur un abonnement télépéage Ulys Liber-T Vacances entre le 15 juin et le 31 juillet prochains bénéficiera ainsi d'un abondement de 20% du montant, payé par VINCI Autoroutes", est-il ajouté.

"Période difficile"

"On sait qu'on est dans une période difficile d'inflation, de difficultés sur le pouvoir d'achat. On a pris beaucoup de mesures, et je pense, comme je l'ai demandé l'an dernier, que dans ce contexte, il est important que les sociétés d'autoroutes fassent un geste commercial, une réduction, une ristourne", a déclaré Clément Beaune sur RTL.

§Autoroutes | " A quelques semaines des grands départs en vacances, il est important que les sociétés d'autoroutes fassent un geste, une ristourne, comme je leur ai demandé l'an dernier. " §RTLMatin pic.twitter.com/mlOCnePC8p

— Clement Beaune (@CBeaune), via Twitter

"L'été dernier, on a demandé un geste. Il a bénéficié à beaucoup de Français mais il est arrivé mi-juillet donc un certain nombre de familles était déjà parti en vacances. C'est pour ça que cette année, il faut le faire plus tôt et donc l'anticiper dès maintenant pour que ça soit mis en place dès les premiers départs en vacances fin juin, début juillet", a indiqué Clément Beaune.