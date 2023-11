Autoroutes : vers une hausse de 5% du prix des péages ?

"Quand on augmente les taxes, on a mécaniquement une hausse des tarifs", a averti Pierre Coppey, président de Vinci Autoroutes.

(Boursier.com) — Vinci menace d'une nouvelle hausse des prix... Alors que le gouvernement souhaite taxer les sociétés d'autoroute pour financer le ferroviaire, dans l'objectif de décarboner les transports, le premier concessionnaire autoroutier de France a averti que cette taxe, prévue dans le budget 2024, aurait une répercussion de l'ordre de 5% sur les prix des péages, si elle est adoptée. Il menace également de recourir à la justice pour obtenir gain de cause.

"Quand on augmente les taxes, on a mécaniquement une hausse des tarifs. On a l'ordre de grandeur de ce qu'il faudra faire comme compensation tarifaire sur une taxe de 4,6% sur le chiffre d'affaires", a expliqué Pierre Coppey, président de Vinci Autoroutes au micro d''Europe 1' ce mardi.

"La taxe sur les autoroutes, elle existe. Elle s'appelle la taxe d'aménagement du territoire. Elle s'appelle la redevance domaniale, et elle finance déjà à concurrence d'un milliard d'euros par an le ferroviaire par l'intermédiaire de l'agence pour le financement des infrastructures", a-t-il tenu à rappeler.

600 millions d'euros par an pour l'Etat

Pour rappel, le budget 2024, présenté fin septembre par le gouvernement, comprend une nouvelle taxe sur les concessions autoroutières, ainsi que les grands aéroports, au nom de la transition écologique. Elle cible "des infrastructures de transport polluantes, que ce soit la route ou l'aérien", comme l'avait indiqué le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, à l'issue de la présentation en Conseil des ministres du projet de loi de finances 2024.

Plus précisément, cette taxe, actuellement débattue au Parlement, concerne "les revenus d'exploitation supérieurs à 120 millions d'euros", selon le projet de budget 2024. Cet impôt ciblé "sur les infrastructures de transport de longue distance" doit rapporter 600 millions d'euros par an à l'Etat. Le locataire de Bercy estime que trois quarts des recettes viendront du secteur routier et un quart de l'aérien. L'objectif est de financer les investissements "extrêmement élevés" et "impératifs" en matière de transition écologique, avait-il souligné.

ADP répercutera la taxe sur les compagnies aériennes

Fin août, le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, avait assuré sur 'franceinfo' que cette nouvelle taxe n'aura aucune répercussion sur le prix des péages, qui sont "prévus par des contrats de long terme" entre les sociétés et l'Etat, soulignant l'importance d'investir massivement dans la transition écologique. "Une des sources de financement, c'est de demander aux modes de transport les plus polluants, comme la route et l'avion, de financer les investissements dans le train pour augmenter l'offre et réduire les prix", avait-il affirmé.

Du côté des aéroports, ADP (Aéroports de Paris), qui qui gère les trois aéroports parisiens principaux, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, a d'ores et déjà indiqué qu'il répercuterait 75% de cette taxe sur les compagnies aériennes à travers les redevances qu'elles lui versent.

"Nécessairement, il y aura une conséquence, une inflation sur les prix des billets", avait, de son côté prévenu Thomas Juin, président de l'Union des aéroports français, sur 'franceinfo' fin septembre. Interrogée par 'RTL' la directrice générale d'Air France, Anne Rigal, a jugé que cette mesure n'était "pas du tout une bonne nouvelle puisque les aéroports déverseront ce surcoût sur les compagnies aériennes".