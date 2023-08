Autoroutes : une taxe "n'aura aucun impact sur les péages", assure Clément Beaune

"On a besoin d'investir massivement dans la transition écologique, et une des sources de financement, c'est de demander aux modes de transports qui sont les plus polluants [...] de financer l'investissement", a expliqué le ministre des Transports.

(Boursier.com) — Alors que le budget 2024 devrait comporter des taxes qui vont concerner les transports les plus polluants, le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, a confirmé qu'il y a bien "une discussion sur la taxation des sociétés d'autoroute" pour financer la transition écologique et notamment les investissements dans l'infrastructure ferroviaire.

"On a besoin d'investir massivement dans la transition écologique, et une des sources de financement, c'est de demander aux modes de transports qui sont les plus polluants, les plus carbonés - la route, l'avion - de financer l'investissement notamment dans le train pour qu'il y ait plus de trains et que les prix soient moins élevés", a-t-il expliqué sur 'franceinfo' ce lundi.

Le ministre a toutefois souhaité rassurer, affirmant qu'une éventuelle taxe supplémentaire sur les concessionnaires d'autoroutes n'aura "aucun impact sur les péages", qui sont "prévus par des contrats de long terme" entre les sociétés et l'Etat.

Des "discussions" similaires sur une taxe supplémentaire des billets d'avion

Cela permettra de "préserver le pouvoir d'achat" des automobilistes, a assuré Clément Beaune, avant d'insister : "Ce n'est pas une bonne intention ou une déclaration en l'air, c'est juridiquement prévu comme ça".

"On l'a encore vu cet été : la route est le moyen de transport le plus important pour aller en vacances mais aussi pour aller au boulot", a souligné le ministre délégué chargé des Transports, ajoutant qu'il y a également des "discussions" similaires concernant une taxe supplémentaire des billets d'avion.

Le budget 2024 présenté fin septembre

Il a notamment évoqué "une taxe de comportement" qui devrait concerner ceux qui voyagent le plus et essentiellement sur des vols long-courriers, estimant que "ce n'est pas la même chose de taxer un grand vol international essentiellement utilisé pour des voyages d'affaires que des petits vols pour les vacances que des personnes font une fois par an".

Clément Beaune a rappelé que "les mesures fiscales du budget 2024" seront présentées "à la fin du mois de septembre par le gouvernement", précisant que certaines "choses sont parfois en discussion".