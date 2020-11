Autoroutes : les péages à nouveau gratuits pour les soignants

Autoroutes : les péages à nouveau gratuits pour les soignants









"Face à cette nouvelle vague de crise sanitaire dans le pays, le groupe Sanef rembourse le péage sur l'ensemble des autoroutes Sanef et Sapn pour soutenir les personnels soignants et faciliter leurs déplacements", a indiqué le groupe.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Comme lors du premier confinement, les soignants pourront emprunter les autoroutes gratuitement... Plusieurs groupes autoroutiers ont en effet annoncé la mise en place d'un dispositif de remboursement des frais de péage pour les personnels soignants. Les réseaux Sanef (nord de la France, de Caen à Strasbourg en passant par Lille et Troyes), APRR (Paris-Rhin-Rhône) et ATMB (Autoroutes et tunnel du Mont Blanc) sont concernés.

"Face à cette nouvelle vague de crise sanitaire dans le pays, le groupe Sanef rembourse le péage sur l'ensemble des autoroutes Sanef et Sapn pour soutenir les personnels soignants et faciliter leurs déplacements", a ainsi indiqué le groupe dans un communiqué publié dimanche.

Le réseau Vinci (Sud et Centre de la France) a également décidé de participer "à l'effort collectif national, durant cette nouvelle période de confinement, en proposant notamment "aux personnels soignants le remboursement de leurs frais de péage".

Formulaire en ligne

Afin de bénéficier de la mesure de remboursement, les médecins, chirurgiens, infirmiers, brancardiers et tous les personnels soignants sont invités, après leurs passages au péage, à remplir un formulaire sur le site des sociétés d'autoroute concernées...

VINCI Autoroutes réactive le dispositif de solidarité à l'égard des personnels soignants, leur permettant de bénéficier du remboursement de leurs frais de péage liés à leurs trajets professionnels. #COVID19 https://t.co/zlBaeTb9sY >— VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes), via Twitter

Il faudra également produire les attestations de péage (reçus en voie de péage ou factures télépéage) ainsi qu'une carte professionnelle ou tout autre justificatif d'exercice d'une profession relevant du personnel soignant, comme l'indique Vinci Autoroutes dans un communiqué.

Les professionnels de la santé "à nouveau en première ligne"

"Les professionnels de la santé sont à nouveau en première ligne pour affronter cette nouvelle vague de contamination. Ils mobilisent toutes leurs forces pour sauver des vies dans un contexte de tension et d'urgence absolues. L'autoroute est un moyen privilégié et sûr pour ces Français en première ligne", a souligné Arnaud Quémard, directeur général du groupe Sanef.

"Il nous apparaît donc à nouveau pertinent de proposer le remboursement du péage pour soutenir les soignants dans cette crise majeure", a-t-il poursuivi... Cette mesure s'applique aux trajets entre le domicile et le lieu d'exercice des soignants, de façon rétroactive, sur les autoroutes Sanef, depuis la réinstauration de l'état d'urgence sanitaire le 17 octobre...