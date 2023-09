Autoroutes : Clément Beaune annonce l'arrêt de "plusieurs projets"

Le ministre délégué chargé des Transports n'a pas précisé, mais il a évoqué "plusieurs projets" dont "les discussions sont encore en cours"...

(Boursier.com) — Une décision prise en faveur de la "planification écologique"... Alors que la construction de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres fait polémique, le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, a annoncé ce mardi que la France abandonnera plusieurs projets autoroutiers, prévenant qu'il prendra "des décisions fortes dans les prochaines semaines".

"Il y aura des projets qui seront arrêtés", a-t-il affirmé sur 'France Inter'. Si le ministre ne précise pas lesquels, il évoque "plusieurs projets" dont "les discussions sont encore en cours". "Il faut qu'on soit cohérent à l'heure de la planification écologique", a-t-il estimé, en référence à divers projets actuels et futurs.

Selon lui, "on ne peut pas faire comme avant", expliquant que pour les "projets en cours", des mesures seraient prises pour réduire leurs impacts sur l'environnement. Quant aux "projets qui ne sont pas encore lancés", certains seraient maintenus en raison de leur utilité, tandis que d'autres seraient purement et simplement "arrêtés".

Clément Beaune défend l'A69

"On a déjà divisé par deux les kilomètres de routes qu'on construit dans le pays. Et on va continuer cet effort : plus de rails et moins de routes", a souligné Clément Beaune. Le ministre des Transports a par ailleurs défendu l'A69 entre Castres et Toulouse.

Ce projet fait l'objet d'une opposition marquée, notamment de la part du militant Thomas Brail, qui a entamé une grève de la faim début septembre en signe de protestation. Il avait installé son campement dans un platane en face du ministère de la Transition écologique à Paris pendant environ 10 jours avant d'être évacué dimanche. Lors d'un rassemblement à Paris lundi soir, Thomas Brail a à nouveau demandé "la suspension des travaux" pour l'A69.

"Ce projet qui s'appelle l'A69 a fait l'objet de très nombreuses décisions politiques et judiciaires. Nous sommes dans un état de droit, on doit le respecter", a, de son côté, rappelé Clément Beaune. "Quand on est face à des projets, quels qu'ils soient, que les élus ont confirmé, que l'Etat a confirmé, qu'il y a eu plus de 10 recours déjà, on doit avancer !", a-t-il jugé.