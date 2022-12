Automobile : Zeekr (Geely) vise une cotation aux Etats-Unis

La marque de voitures électriques du constructeur chinois Geely a déposé de façon confidentielle une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

(Boursier.com) — Zeekr bientôt en bourse à Wall Street !... La marque de voitures électriques du constructeur chinois Geely a déposé de façon confidentielle une demande d'introduction en bourse aux États-Unis en vue de lever plus d'un milliard de dollars (948,32 millions d'euros). Selon les sources de l'agence Reuters, Zeekr cherche à atteindre une valorisation de plus de 10 milliards de dollars, dans ce qui serait la première grande cotation chinoise aux États-Unis depuis plus d'un an et demi.

Lors de sa première levée de fonds externe l'année dernière, Zeekr a été évalué à environ 9 milliards de dollars.

Concurrent de Tesla

Le projet intervient alors que la marque, concurrente de Tesla et de son homologue chinois Nio vise à commercialiser en Europe l'année prochaine son premier et unique modèle 001, un crossover électrique. Elle rejoint ainsi un nombre croissant de constructeurs automobiles chinois qui cherchent à lancer ou à développer les ventes de véhicules électriques dans la région.

Zeekr a déposé sa demande auprès des régulateurs américains la semaine dernière et prévoit une entrée en bourse à New York dès le deuxième trimestre 2023, ont déclaré deux des sources mentionnées ainsi qu'une quatrième, toutes requérant l'anonymat. Zeekr avait également envisagé une cotation à Hong Kong, mais a choisi New York dans l'espoir d'obtenir une valorisation plus élevée...

Pékin resserre la vis

En octobre, Geely a déclaré vouloir se séparer de Zeekr, sans toutefois préciser le lieu de cotation ni la valeur de l'offre... Zeekr a été créée par Zhejiang Geely Holding Group en avril 2021 pour exploiter la demande chinoise croissante de véhicules électriques haut de gamme, et a lancé le crossover 001 en Chine plus tard dans l'année.

Pékin a resserré en juillet de l'année dernière son contrôle sur les cotations d'entreprises chinoises à l'étranger après une enquête sur la cybersécurité chez le géant chinois des VTC Didi Global, au lendemain de son introduction en bourse à New York.