Automobile : quel modèle de voiture est le plus volé en France ?

134.000 véhicules ont été dérobés l'an dernier...

(Boursier.com) — L 'an dernier en France, 134.000 véhicules ont été dérobés, soit une hausse de 9%, la faute notamment à des systèmes de protection électrique trop faibles. Cela représente environ 360 vols par jour... Mais quels sont les modèles les plus concernés ? Le magazine 'Auto Plus' révèle que comme en 2021, c'est le RAV4 de Toyota qui a décroché la peu enviable première place du classement, avec 240 vols signalés pour 10.000 de ces SUV assurés dans l'Hexagone.

Système électronique

Et la marque japonaise est également à la deuxième place de cette liste noire, avec son modèle NX chez Lexus (la marque haut de gamme de Toyota). La voiture a subi 83 vols pour 10.000 unités !

'Auto Plus' explique qu'une enceinte de la marque JBL "serait capable d'ouvrir en quelques secondes Toyota et Lexus. En vérité, il s'agit d'un leurre, qui abrite un kit de piratage dédié à certains modèles de la firme japonaise. Un système vendu sous le manteau quelques milliers d'euros, mais si efficace qu'il va susciter des vocations chez tous les voyous en herbe".

La Citroën DS 7 Crossback, la Renault Mégane, la Renault Clio IV ou la Peugeot 3008 sont également en haut de la liste dévoilée par 'Auto Plus'.