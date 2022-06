Automobile : Prolongation du bonus écologique !

L'Etat continuera à accompagner les ménages dans leur transition vers les véhicules propres et à soutenir l'industrie automobile française pour le développement de nouveaux véhicules peu émissifs...

(Boursier.com) — Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, et Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, ont annoncé la prolongation du bonus écologique jusqu'au 31 décembre 2022, alors que le dispositif devait prendre fin ce jeudi 30 juin 2022...

Dans le contexte actuel de hausse continue des tarifs des carburants à la pompe, de nombreux ménages souhaitent faire l'acquisition de véhicules peu émetteurs de CO2 ayant une consommation de carburant réduite voire nulle (véhicule électrique, hydrogène ou hybride rechargeable).

Tension sur les prix

Néanmoins, la hausse conjuguée des coûts des matières premières (acier et aluminium) et les pénuries de composants observées à travers le monde (notamment les semi-conducteurs) entrainent des hausses significatives des prix de ces véhicules peu polluants et l'allongement des délais de livraison.

C'est la raison pour laquelle l'Etat continuera à accompagner les ménages dans leur transition vers les véhicules propres et à soutenir l'industrie automobile française pour le développement de nouveaux véhicules peu émissifs...

Le gouvernement a donc décidé :

Le maintien du bonus écologique au niveau actuel jusqu'au 31 décembre 2022 (6.000 euros pour les véhicules électriques et 1.000 euros pour les véhicules hybrides rechargeables) ;

L'augmentation du montant d'achat du véhicule, qui permet d'accéder à un bonus maximal de 6.000 euros pour les particuliers, en le passant de 45.000 à 47.000 euros.

L'allongement de la période de facturation possible de ces véhicules jusqu'au 30/06/2023 (pour les véhicules commandés avant le 31/12/2022)