Automobile : les Parisiens ont perdu 120 heures dans les bouchons l'an dernier

Bordeaux et Lyon sont les deux autres championnes françaises des embouteillages.

(Boursier.com) — Paris conserve son titre peu envié de ville la plus embouteillée de France. Les automobilistes y ont perdu 120 heures dans les bouchons l'an dernier, selon le Traffic Index de TomTom publié ce mercredi, soit près de 11 heures supplémentaires sur un an. "En 2023, un Parisien voit son trajet ralenti de 53 secondes par kilomètre roulé en raison de la congestion - soit +8 minutes 50 secondes pour un trajet-type de 10 kilomètres", indique le spécialiste des solutions GPS et de cartographie.

Paris décroche également le titre de ville dans laquelle la vitesse moyenne sur l'année 2023 a été la plus lente (23 km/h). Avec une conséquence sur le portefeuille : un Parisien se rendant chaque jour aux heures de pointe sur son lieu de travail situé à une distance de 10 kilomètres (soit 20km aller/retour) a dépensé 934 euros en essence ou 800 euros en diesel l'an dernier.

Le trafic a donc un impact significatif : les embouteillages ont "coûté" l'an dernier 288 euros pour une voiture essence, soit 45% plus cher en frais d'essence que si ce trajet était effectué en conditions optimales (646 euros).

Palmarès

Voici le palmarès des villes qui souffrent le plus des bouchons (temps moyen perdu en 2023 pour un trajet domicile-travail de 10 km effectué deux fois par jour aux heures de pointe du matin et du soir (20 km/jour au total), en heures).

Impact de la congestion sur le temps perdu (Traffic Index TomTom) Classement Ville (centre) Durée moyenne de trajet par jour Temps moyen perdu en 2023 Vs 2022 1 Paris 66 minutes 120 heures +10 heures et 44 minutes 2 Bordeaux 66 minutes 111 heures +3 heures et 14 minutes 3 Lyon 53 minutes 89 heures +6 heures et 24 minutes 4 Grenoble 45 minutes 77 heures +9 heures et 10 minutes 5 Montpellier 45 minutes 73 heures +3 heures et 24 minutes 6 Nantes 42 minutes 72 heures +38 minutes 7 Toulouse 41 minutes 71 heures +8 heures et 6 minutes 8 Marseille 44 minutes 68 heures +1 heure et 34 minutes 9 Rouen 42 minutes 60 heures +4 heures et 9 minutes 10 Clermont Ferrand 44 minutes 60 heures +6 heures et 43 minutes

L'index étudie 387 villes de 55 pays et se base sur les données que remontent chaque jour plus de 600 millions de systèmes de navigation et de smartphones à travers le monde. Parmi les villes les plus compliquées pour les automobilistes, Londres arrive en tête du classement mondial, puisqu'il faut plus de 37 minutes pour parcourir 10km. Suivent Dublin (29 minutes et 30 secondes), Toronto (29 minutes), Milan (28 minutes et 50 secondes) et Lima (28 minutes et 30 secondes).